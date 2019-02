Island võtab kasutusele Eesti X-tee platvormi

Rene Tammist Foto: Raul Mee

Island on kasutusele võtmas Eestis välja töötatud andmevahetusplatvormi X-tee, mille abil riigiasutused ja ettevõtted andmeid vahetavad.

„Island on ette valmistamas suurt hüpet Eesti-sarnase digitaalse riigi suunas. See on meile suur tunnustus, et Island on selle hüppe aluseks valinud Eestis arendatud tehnoloogia,“ sõnas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist tänasel kohtumisel Islandi peaministri ja rahandusministriga.

Tammisti sõnul ootavad eestlased Islandilt tugevat partnerlust ka X-tee edasise arenduse vallas. „Digitaalsed tehnoloogiad täienevad pidevalt ja ootame ka Islandi panust X-tee järgmisteks arendusteks. Oleme andmevahetusplatvormi arendamiseks loonud koos Soomega rahvusvahelise MTÜ Nordic Institute for Interoperability Solutions ning kutsume ka Islandit sellega liituma. Jõupingutustest andmevahetuse tehnoloogia järjest kvaliteetsemaks muutmisel võidame me kõik,“ lisas ta.

Island plaanib hakata X-teed kasutama riigisisese andmevahetuse jaoks. Nii riigiasutustel kui ettevõtetel on vaja vahetada kolmandate osapoolte eest kaitstud andmeid. „X-tee laienemisega Islandile on võimalik näidata eeskuju ka Rootsile ja Norrale. Mida rohkem riike sama tehnoloogiat kasutab, seda lihtsam on arendada rahvusvahelist koostööd. Samuti saame soodustada infoliikumist inimeste reisimiseks ja töötamiseks välismaal,“ selgitas minister.

Fookus ka küberturvalisusel

Piiriüleseks andmevahetuseks võttis esimese välisriigina Eesti X-tee kasutusele Soome. Tänu X-teele saavad soomlased juba oma digiretsepte Eesti apteekides välja võtta ning plaanis on võimaldada sama eestlastel Soomes. Lisaks valmistatakse ette Soome ja Eesti rahvastikuregistrite, äriregistrite ja teiste riigiasutuste andmevahetust.

"Andmevahetuse kõrval on digitaalse riigi oluline osa küberturvalisus. Järjest enam kuritegevust toimub just küberruumis ning iga riik peab õppima oma kodanikke ohtude eest kaitsma. Seega toetame Islandi liitumist Eestis asuva NATO küberkaitsekeskusega,“ rääkis Tammist.

Islandi rahandus- ja majandusminister Bjarni Benediktsson ütles, et tänu Eesti X-teele saab Island kasutada Eesti aastate pikkuse töö ja kogemuse tulemusi. “Eestlaste loodud X-tee on paindlik, kõrgturvaline ja kuluefektiivne lahendus andmete vahetamiseks riigiasutuste vahel. Meie jaoks on tegemist ideaalse lahendusega Islandi avalike teenuste ja IT-infrastruktuuri paremaks muutmiseks,” rääkis Islandi minister nende huvist eestlastega koostööd teha.

“Teeme suuri jõupingutusi, et kaasaajastada Islandi avaliku sektori süsteeme. Oleme väga elevil uute tehnoloogiate kasutuselevõtust ning loodame Eesti ja Soomega varasemast tihedamat koostööd teha. Ühine andmevahetusplatvorm X-tee näol loob selleks hea aluse,” sõnas Benediktsson.