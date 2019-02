Prantsuse firma teatas Hyperloopi testrajast

HTT Hyperloopi kapsel. Foto: AFP/Scanpix

Prantsuse ettevõte Hyperloop Transportation Technologies (HTT) avaldas pildid Hyperloopi äsja valminud testrajast.

Testrada paikneb Toulouse’is ning ettevõte alustab Hyperloopi kapsli testimisega juba aprillikuus. Praegu käib 320meetrise raja ehitamise lõpuetapp, näiteks on sellele vaja veel paigaldada vaakumpump.

HTT näol on tegu ühega käputäiest ettevõtetest, kes Hyperloopi arendamisega tegelevad. Hyperloopi idee kohaselt peaks rong või kapsel liikuma vaakumtorus kuni 1200 kilomeetrit tunnis.

Tänapäeval mõistetava Hyperloopi ideega tuli Tesla juht Elon Musk välja 2013. aastal. Tõsi, alates sellest ajast on tema välja käidud kontseptsioon mõnevõrra muutunud.

„Me oleme Toulouse’is võtnud aega, et disainida ja ehitada jätkusuutlik süsteem,“ teatas HTT juht Dirk Ahlborn CNBCle. Ettevõte on ühtlasi teatanud, et Toulouse’i testrada on aluseks, et ehitada Hyperloop Abu Dhabisse ning Hiina. Seni on HTT teinud erinevaid uuringuid, et analüüsida, kas Hyperloop on majanduslikult jätkusuutlik. Ahlborn ütles CNBCle jaanuaris, et selle esimene Hyperloop, mida saab ka reaalselt kasutama hakata, valmib kolme aasta pärast.

HTT potentsiaali tõi välja hiljuti Äripäeva raadio saates „Globaalne pilk“ külas käinud Tartu Ülikooli füüsikaprofessor Alvo Aabloo. „Tundes Prantsuse inseneeria ajalugu, võib sealt tulla ühel päeval väga tõsine katsetus,” oli Aabloo optimistlik. Mõne aasta pärast lubas ettevõte juba 1000 kilomeetrit tunnis kätte saada, lisas ta.

