Füüsikaprofessor Hyperloopist: ka Elon Musk pole veel hakkama saanud

Tartu Ülikooli polümeersete materjalide professor Alvo Aabloo ütles Hyperloopist rääkides, et tal ei oleks midagi selle vastu, et kümne minutiga Soome saada. Foto: Andras Kralla Jaga pilti:

Tartu Ülikooli polümeersete materjalide professor Alvo Aabloo tõdes, et Hyperloopiga on praegu küll üksjagu probleeme, ent selle edulugu võib suure hoo sisse saada siis, kui avastatakse, et see aitab kaasa keskkonnasäästlikkusele.

Hyperloopi idee kohaselt peaks rong või kapsel liikuma vaakumtorus kuni 1200 kilomeetrit tunnis. “Inimeste liigutamine on väga väärtuslik,” rõhutas Aabloo Hyperloopi olulisust.