Digiriigi eksportimiseks soovitakse luua rahvusvaheline fond

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist soovib luua Eestisse rahvusvaheline Digiriigi fondi, mille kaudu rahastada Eesti e-riigi lahenduste eksporti 50 riiki.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist. Foto: Raul Mee

Rahvusvahelisse Digiriigi sihtfondi saavad panustada nii riikide valitsused kui ka ettevõtted üle maailma, edastas makandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade. Eesti riigil tuleks esimese sammuna panustada 350 000 eurot fondi käivitamiseks. Lisaks oleks riigil vaja panustada 5 miljonit eurot fondi seemneinvesteeringuks.

Digitaalsete tehnoloogiate abil on ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammisti sõnul võimalik parandada kehvemal järjel riikide eluolu. „Riigiaparaadi töös digitaalsete lahenduste kasutuselevõtt aitab nii raha säästa kui ka teha andmepõhiselt paremaid otsuseid kodanike elujärje parandamiseks. Eestit külastab delegatsioone kogu maailmast, kes on huvitatud meie digilahenduste kasutamisest. Paljude riikidega on koostöö jäänud aga rahanappuse taha. Samuti ei ole võimalik Eesti riigil üksinda neid valitsusi aidata,“ rääkis minister rahvusvahelise fondi loomise ideest.

„Maailmas on juba olemas doonororganisatsioone, kes rahastavad digiriikluse ülesehitamist mingil määral. Kuid nende rahastamistingimused on sageli äärmiselt keerulised ja ajamahukad. Soovime luua fondi Eestisse, et suudaksime e-riigi lahendusi eksportida sama kiiresti, kui nad arenevad,“ sõnas Tammist.

Digiriigi sihtfond on plaanis asutada 2020. aastal avaliku ja erasektori koostöös ning selle peakorterit kavandatakse Tallinna. Fondiga saaks rahastada nii lühikesi ja kiireloomulisi digiriigi võimekuse tõstmise algatusi kui ka pikemaid arenguprogramme.

Rahastuse saamise eelduseks on ministri sõnul sihtriigi omafinantseering, mille suurus sõltub riigi majanduslikust arengutasemest. Rahastamisotsus tuleks rahvusvahelise kogemusega ekspertpaneelist.