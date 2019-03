EKRE: loodame maagilise piiri ületada

EKRE juhatuse liige Henn Põlluaas Foto: Raul Mee

EKRE riigikogu fraktsiooni aseesimees Henn Põlluaas ütles, et emotsioonid on väga positiivsed, kuna hääli on praeguseks kogutud juba poole rohkem kui eelmistel riigikogu valimistel.

Põlluaasal endal oli kella poole üheteistkümneks käes 5864 häält.

Tema sõnul loodab aga erakond saavutada siiski maagilise 20 protsendi piiri, mis annaks erakonnale lisaks ka kompensatsioonimandaadid. "Loodame, et saame kätte 21 mandaati, sest see annaks meile võimaluse teatud eelnõusid algatada ilma teistelt hääli saamata," märkis Põlluaas.