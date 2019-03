Kaja Kallas: Keskerakonnal läks väga kehvasti

Seekordsed riigikogu valimised võitnud Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles, et on valimistulemuse üle üllatunud, sest keegi ei ennustanud nii suurt edu.

Valimised võitnud Reformierakonna juht Kaja Kallas tahab koalitsiooni läbirääkimised hoida lahtisena, kuid välistab koostöö EKREga. Foto: Andras Kralla

Kui kogu õhtu möödus Reformierakonna valimispeol pigem rahulikult, olid meeleolud oluliselt ülevamad, kui lõplik valimistulemus tehti teatavaks. Kohale tulnud skandeerisid erakonna esimehe Kaja Kallase nime ning kõlas Queeni kuulus võidulaul “We Are the Champions”.

Kuigi meeleolu oli ülev, ei osanud Kallas vastata küsimusele, kas tegu võiks olla tema senise poliitikukarjääri õnnelikema päevaga. “Ma annan endale aru, et hea on võita, aga see tähendab ka suurt vastutust. See oli üks etapp, me peame saama kokku koalitsiooni ja valitsuse,” ütles Kallas.

Küsimusele, kas koalitsioon tuleb Isamaa ja sotsidega, vastas Kallas, et läbirääkimised hoitakse lahtised. “Isamaa ja sotsid või siis kaksikliit Keskerakonnaga,” ütles Kallas, välistades seega koostöö EKREga.

“Neil läks väga kehvasti,” kommenteeris Kallas Keskerakonna tulemust. Küsimusele, kas see tähendab Keskerakonnale taas pikka põli opositsioonis, vastas Kallas, et ei oska seda hinnata. “Täna kõik lähevad magama ja homme ärkavad üles ja siis alustame otsast peale,” ütles Kallas.