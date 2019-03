Simson: Keskerakond jääb kõnelustest kõrvale

"Ma ei ole rahul. Olen teinud väga palju tööd ja olen seisnud Pärnumaa eest, mida pole aastaid tehtud, aga ikka sai Reformierakond parema tulemuse," ütles majandusminister Kadri Simson täna hommikul Äripäeva raadios. Keskerakond jääb tema sõnul tõenäoliselt valitsuskõnelustest esialgu kõrvale.

Öösel valimistulemustest teada saades tõdes Kadri Simson, et tulemused kurvastavad teda. Foto: Liis Treimann

Väga tõenäoline, et uue valitsuse teevad Reformierakond sotside ja Isamaaga, ütle Simson. Tema sõnul on ka tõenäoline, et poole valitsusperioodi pealt tuleb uues valitsuses kaadrivahetus. "Olen realist - Reformierakonnaga koostööd tehes tuleb arvestada, kas lähed valitsusse kaheks esimeseks aastaks või kaheks teiseks aastaks," ütles ta. "See on väga nadi valik," lisas ta.

Simsoni sõnul on Isamaa kinnitanud, et nende eelis oleks teha valitsus Reformierakonna ja EKREga. "Ka Reformierakonnas on tugevalt konservatiivseid poliitikuid," ütles Simson. Ainuke, milleks aeg veel küps tema sõnul pole, on see, et ühte valitsusse läheksid koos sotsid ja EKRE.

Simsoni sõnul oleks tal hea meel, kui ka Keskerakonda koalitsioonikõnelustele kaasatakse, kuid tõenäoliselt see nii siiski ei lähe. "Neli aastat tagasi istusid ka neli erakonda laua taga, aga lõpuks öeldi Vabaerakonnale, et nad on üle," rääkis ta.

Paralleelseid läbirääkimisi ei ole Simsoni sõnul mõttekas pidada. "Kui ma peaksin läbirääkimisi ja teaksin, et kõrvaltoas arutatakse plaan B-d, siis ma arvaks, et see pole hea koostöö tunnus," ütles ta.

Kadri Simsoni sõnul on Keskerakond kindlalt esimehe Jüri Ratase seljataga. Foto: Liis Treimann

"Mul on südamest kahju, aga kui sotsid tahavad valitsusse saada, siis neil kahjuks pole läbirääkimistel Isamaa ja Reformierakonnaga tugevat positsiooni," ütles ta.

Simsoni sõnul ei ole kindlasti varianti, et Jüri Ratas peab nüüd võtma tulemuste ees vastutuse ja tagasi astuma. "Erakonnas ei ole Ratasele mitte mingisuguseid etteheiteid, ta on meid hästi juhtinud," ütles ta.

Simson rääkis, et tema piirkonnas Pärnus oli väga tugev konkurents. "Ei, ma ei ole rahul. Olen teinud väga palju tööd ja olen seisnud Pärnumaa eest, mida pole aastaid tehtud, aga ikka sai Reformierakond parema tulemuse," ütles ta.