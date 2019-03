Nordea Venemaal uusi kliente ei võta

Nordea valuutas laenu võtnud erakliendid protestisid pärast rubla hinna langust pangakontori ees, enam Nordeal Venemaal erakliente pole. Foto: MAXIM SHIPENKOV, EPA

Jutud sellest, et Nordea lõpetab teenuse pakkumise Venemaal, läksid uuesti liikvele pärast seda, kui Danske Bank pank teatas paar nädalat tagasi, et lõpetab tegevuse Balti riikides ja Venemaal, kirjutab Kauppalehti.

Eelmisel nädalal kummutas Nordea Venemaa tütarpanga juht Mihhail Poljakov need jutud, aga kinnitas, et pank on lõpetanud uute klientide vastuvõtu.

Poljakovi sõnul keskendub pank Venemaal eelkõige Skandinaavia äriklientide teenindamisele.

Osast Vene klientidest võib ettevõttele kujuneda ka mainerisk. Eelmise aasta jaanuaris andis Nordea 200 miljonit dollarit laenu Vene oligarhi Oleg Deripaska ettevõttele Rusal. Aprillis pani USA Deripaska EN+ Groupi ja Rusali sanktsioonide nimekirja. Ettevõtted võeti sealt küll aasta lõpus välja, kui Deripaska lubas loobuda oma enamusosalusest.

Nordea on tegevust Venemaal koomale tõmmanud 2014. Aastast peale. 2017. Aastal müüs pank oma erakliendiportfelli ja teatas, et keskendub äriklientidele.

Nordea Venemaa laenuportfelli väärtus oli selle aasta algul 1,1 miljardit eurot.