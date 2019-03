Taxify muudab nime

Foto: Taxify

Transpordiplatvorm Taxify kannab tänasest kõikjal maailmas uut nime Bolt, mis peegeldab ettevõtte senisest laiemat visiooni transporditurul. Muutuvad ettevõtte nimi ja logo, kasutajate jaoks jääb teenuse sisu samaks.

“Kui me viis aastat tagasi Taxifyga alustasime, pakkusime me takso dispetšerteenust. Sellest ajast oleme transpordiplatvormina oluliselt kasvanud – näiteks saab meie platvormil lisaks autodele sõita Pariisis elektriliste tõukeratastega ning Aafrikas mootorrataste ja tuk-tukidega,” rääkis Bolti asutaja ja tegevjuht Markus Villig. “Sellise kasvu juures jäi meie praegune bränd ja nimi meile lihtsalt väikeseks,” lisas Villig.

Ettevõtte soov oli, et uus nimi peegeldaks suuremat ambitsiooni – lahendada kõikjal maailmas transpordi ees seisvaid väljakutseid üha laiemal skaalal. “Inglise keeles tähendab Bolt välgunoolt. Meie jaoks tähendab see kiiret ja mugavat võimalust linnas ringi liikuda, olgu see siis auto, tõukeratta või ühistranspordiga. See rõhutab ka seda, et me usume, et transpordi tulevik on elektriline,” ütles Villig. Uus nimi ja logo võetakse järk-järgult kasutusele kõigis 30 riigis, kus Bolt tegutseb.

Bolti juhtidele ja kasutajatele nimemuutus muudatusi kaasa ei too, kuna juba nutiseadmesse laetud Taxify rakendus uuendab ennast automaatselt. Esialgu jääb samaks ka rakenduse ikoon, et kasutajad selle ära tunneksid. Rakenduse esmakordsel avamisel kuvatakse kasutajale info, et Taxify kannab nüüd nime Bolt.

Uue nime tähistamiseks on Boltil kõigile kasutajatele peatselt kavas ka sooduskampaania, lubas ettevõte.