Raadiohommikus: kas tunnel tõesti tuleb?

Peter Vesterbacka ettevõte sõlmis neljapäeval Hiina partneriga 15 miljardi euro suuruse lepingu, et rahastada Tallinna–Helsingi tunneli ehitust. Foto: Veiko Tõkman

Reedel avalikustati, et Finest Bay Area Development Oy sõlmis kavatsuste protokolli Touchstone Capital Partners Ltd-ga Soome ja Eesti vahelise tunneli rahastamiseks 15 miljardi euro ulatuses. Mida sellise protokolli sõlmimine täpsemalt tähendab ja kui tõenäoline on, et tunneli ehitus pihta hakkab, sellest räägib esmaspäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis projektiga seotud Soraineni kinnisvara- ja ehitusõiguse valdkonna juht ja partner Paul Künnap.

Kui tunnel on veel kauge tulevik, siis fakt on see, et Eesti kuulub tehnoloogiasektorisse tehtud investeeringute võrdluses maailmas esikolmikusse koos USA ja Iisraeliga. Mida meil tasub selles valdkonnas Iisraelilt õppida ja miks Iisraeli investorid pole paistnud silma siinsetesse idufirmadesse investeerimisega, seda küsime Iisraelist naasnud Äripäeva ajakirjanikult Kristel Härmalt.

Koos Äripäeva ajakirjaniku Eliisa Matsaluga räägime sellest, kas Reformierakonna juht Kaja Kallas mängis valimisvõidu ühe nädalaga maha ning Eesti Pressifotograafide Liidu juhatuse esimees Liis Treimann ja juhatuse liige Andras Kralla võtavad fookusesse Eesti pressifotograafia hetkeseisu.

Hommikuprogrammi veavad Aivar Hundimägi ja Ken Rohelaan.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Kuum tool". Kuumale toolile naasevad ettevõtjad ja sel korral on stuudios Eesti ettevõtluse raskekahurvägi Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõis. Arutlusele tulevad päevakajalised teemad: Skandinaavia pankade rahapesukahtlused, võimalused uueks võimuliiduks, doping Eesti spordis ja Peter Vesterbacka ulmeline kaksiklinna projekt, mis näitab märke teostumisest. Saadet juhib Allan Rajavee.

12.00–13.00 "Juhi jutud". Eesti ühe kiiremini kasvava töötajaskonnaga idufirma Veriff pealik ja Põhja-Euroopa mõjukamaid noori juhte Kaarel Kotkas räägib, kuidas kasvatada oma töötajaskond aastaga mitmekümnekordseks, milliseid töötajaid ta enda meeskonda otsib ning kuidas ta need inimesed üles leiab. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Saade keskendub seekord tööstuse digitaliseerimisele. Külas on Tehnoloogia Arenduskeskuse IMECC teadus- ja arendusjuht Jüri Riives, kellega räägime sellest, milline on Eesti tööstuse digitaliseerimise hetkeseis ja millele peaksime tulevikule mõeldes keskenduma. Riives toob saates ka lihtsa näite, mis võiks olla esimene samm oma tootmise digitaliseerimisel. Lisaks on juttu Poola, Leedu ja Soome tööstusest. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saade on salvestatud autovedajate aastakonverentsil. Esimesena kõneleb maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Rivo Reitmann. Ettekandes saame ülevaate, mis olukord valitseb transpordisektoris maksude osas – mis on hästi ning mis halvasti. Lisaks räägime võimalustest, kuidas oleks võimalik luua koostööga sektorist ausam keskkond.

Teises saatepooles räägib Alexela Groupi juhatuse liige Marti Hääl. Alexela Group on tellinud endale kolm esimest LNG-veokit ning lisaks kaks CNG-veokit. Möödunud aasta lõpus valmis esimene LNG-tankla. Ettekandes kuuleme, millist kokkuhoidu võimaldab LNG-veokite kasutuselevõtt meie vedajatele.

Kuulake raadiot otse siit.