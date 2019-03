EKRE nimetas läbirääkimiste kõige raskemad teemad

EKRE esimees Mart Helme ütles pärast Keskerakonna tehtud võimukõneluste ettepaneku vastuvõtmist, et alustatakse kõige raskematest teemadest ning välistada ei saa ka seda, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond võib koalitsioonikõneluste laua tagant lahkuda.

Helme ütles Äripäevale antud intervjuus, et koalitsiooni pole veel olemas ning läbirääkimised tulevad rasked. Selle kohta, kas Reformierakond võib veel endiselt koalitsioonikõnelusi mõjutada, ütles Helme, et kui Kaja Kallas on piisavalt tark, siis ta loobub presidendi pakkumisest valitsus moodustada.