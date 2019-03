Kross pani Kõue mõisa müüki

Kõue mõis Foto: Veiko Tõkman

Kõue mõisa omanik Eerik-Niiles Kross on 13. sajandist pärineva mõisakompleksi müüki pannud ja küsib selle eest 3,8 miljonit eurot, kirjutab mansionglobal.com. Krossilt endalt esialgu kommentaari saada ei õnnestunud.

Augustis kirjutas Delfi Ärileht, et mõis pannakse kinni ja töötajad saadetakse laiali. Seepeale ütles Kross, et talveperioodiks kujundatakse ärimudel ümber selliselt, et n-ö juhukliente enam näiteks restorani vastu ei võeta. Töötajate kohta märkis ta toona, et uues toitlustuskohas Tallinnas saavad soovijad tööd, viidates seega ikkagi asjaolule, et mõisas töötajaskonda vähendatakse.