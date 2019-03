Prokuratuur algatas Alaveri vastu kriminaalmenetluse

Mati Alaver on tunnistanud, et andis sportlastele kontakti, mille kaudu endale dopinguarst leida Foto: Järva Teataja/Scanpix

Riigiprokuratuur alustas suusatreener Mati Alaveri vastu kriminaalmenetlust, kahtlustades teda dopingu tarvitamisele kallutamises

Prokuratuur esitas Alaverile kahtlustuse esmaspäeval, menetluse eesmärgiks on välja uurida, kas avalikkuseni jõudnud info selle kohta, et kolme Eesti suusatajat kallutati dopingut tarvitama, viitab kuriteo toimepanemisele.

Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul on Austria ja Saksamaa Liitvabariigi prokuratuur andnud piisava ülevaate, milliseid kuritegusid uuritakse sealsete menetluste raames. „Austria ja Saksamaa koostööpartneritelt saadud info pinnalt teame, et neil on käimas ulatuslik kriminaalmenetlus. Samas on aga avalikkuseni jõudnud väga palju uusi infokilde, mida on mõistlik uurida eraldi kriminaalmenetluse raames Eestis.“

Juhtiva riigiprokuröri sõnul jätkub Eesti suusatajate võimaliku dopingu tarvitamisega seotud kriminaalmenetlus Austrias. „Austria prokuratuuri alustatud kriminaalmenetluse raames selgitatakse meile teadaoleva info kohaselt muu hulgas välja mitmete sportlaste dopingu tarvitamisega seotud asjaolud. Eestis ei ole dopingu tarvitamine kriminaliseeritud, kuid oleme meie koostööpartneritele igati info kogumisel abiks,“ lisas Pern.

Menetlust viib läbi keskkriminaalpolitsei ja seda juhib riigiprokuratuur.

Veebruari lõpus vahistas Austria politsei Eesti suusatajad Kaarel Tammjärve ja Andreas Veerpalu kahtlustades neid veredopingu tegemises. Tammjärv tunnistas hiljem, et dopinguarstini juhatas teda Mati Alaver. Hiljem tunnistas veel üks suusataja Algo Kärp, et ka tema sai Mati Alaverilt kurikuulsa Saksamaa arsti Mark Schmidti kontakti ning tarvitas karjääri jooksul veredopingut. Alaver on oma rolli dopinguarsti kontakti vahetamises üles tunnistanud