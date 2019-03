Tiit Niilo: vaatan uut koalitsiooni mõõduka optimismiga

Tiit Niilo Foto: Andres Haabu

Nopri Talumeierei omaniku Tiit Niilo sõnul on põhjust uue võimaliku Keskerakonna, Isamaa ja EKRE koalitsiooni suhtes mõõdukalt optimistlik olla. Niilo sõnul mõtleks säärane võimuliit rohkem ka Tallinnast välja jääva Eesti peale.

"See, kellele sa praegu helistad, on tüüp, kes reaalselt elab riigi tagumises otsas (Võrumaal Kärinä külas, Läti piiri kõrval – toim). Olen ettevõtja, kelle regionaalne asukoht mõjutab väga palju tegevust. Kinnitan, et mina pigem olen positiivsete ootustega – regionaalset mõõdet Reformierakonna ideoloogias pole olnud ja ei paista. Nendel kolmel on, vastupidi, kõigil see olemas," märkis Isamaa liige Niilo.