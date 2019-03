Swedbank ennustab Tallinna üürituru langust

Swedbank Foto: Postimees/Scanpix

Korteri soetamine on tallinlase keskmise palga suhtes endiselt oluliselt odavam kui viimase kinnisvarabuumi aegu, uute kodude ostmise ning üüriturul tõusva pakkumise tulemusel peaksid üürihinnad keskpikas perspektiivis langema, selgub Swedbanki eluaseme taskukohasuse ülevaatest.

Eelmisel aastal pidi pealinna elanik Tallinna korteri ühe ruutmeetri eest välja käima 1,5-kordse netopalga, mis on eelneva nelja aastaga võrreldes veidi langenud. Viimase kinnisvarabuumi ajal (aastatel 2006-2007) ulatus vastav näitaja 2,5-ni, rääkis panga kinnisvara ja ehituse osakonna juhataja Ero Viik kolmapäeval.

Vähenenud on eluasemelaenu omafinantseeringu kogumiseks vajaminev aeg ning ka laenukulu uue eluaseme soetamisel.

Sel aastal kommertspank aeglasemat netopalga kasvu (möödunud aastal oli see 10%) ning korterite hinnakasv peaks meie hinnangul jääma eelmise aastaga umbes samale tasemele (5%) või veidi aeglustuma. Seega peaks sel aastal eluaseme taskukohasus püsima umbes samal tasemel nagu eelmisel aastal.

Tarbijate kindlustunne osta või ehitada eluase pöördus eelmise aasta neljandas kvartalis järsult langusesse, kuid see jäi ajutiseks ning selle aasta esimeses kvartalis kindlustunne veidi tõusis. Majapidamiste ettevaatlikkuse üheks põhjuseks võis olla meedias sagenenud teemakäsitlused võimaliku majanduskriisi ja intressimäärade tõusu kohta.

Tallinnas on ruutmeetri hind küll märkimisväärselt kasvanud, kuid seda osaliselt ka uute korterite ostmise tõttu. Uute korterite osakaal tehingutes on viimasel viiel aastal üle kahe korra tõusnud, mis aitab kaasa korterite keskmise ruutmeetri hinna kasvule. Eelmisel aastal moodustasid tehingud uute korteritega kõikidest korteritehingutest 29%. Uute korterite ruutmeetri hind on järelturu korterite ruutmeetri hinnast aga keskmiselt 30% kallim.