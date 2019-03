Isejuhtiv auto peab valima, kes elab ja sureb

TalTechi tootearenduse ja robootika programmijuht Raivo Sell on kindel, et isesõitvate autode puhul on tegu paradigma muutusega. Foto: Liis Treimann

Isesõitvate autode teedele tulek tähendab uusi võimalusi, aga ka probleeme. Näiteks pole siiamaani selge, kes vastutab isesõitva autoga juhtunud õnnetuse eest, samuti pole jõutud kokkuleppele, kas auto peaks õnnetuse korral päästma oma omaniku või hoopis kaasliiklejad.

Küll on selge see, et isesõitvad autod tulevad. TalTechi tootearenduse ja robootika programmijuht Raivo Sell tõdes, et ühelt poolt on tegu tehnoloogia loomuliku arenguga, samas ei saa mööda vaadata ka igapäevaelu probleemidest: autod seisavad 95% ajast parklas ja see võtab lihtsalt liiga palju linnaruumi.