Kohitsetud reklaamiturg kaotab rahakaid tellijaid

Indrek Viiderfeld näeb, et praegune reklaamimaastik on jäänud tublisti vaesemaks. Foto: Julia-Maria Linna

Tabasco OÜ omanik ja juht Indrek Viiderfeld ning AGE Reklaami üks osanikest, praegune loovjuht Kaarel Grepp on seda meelt, et reklaamiagentuuride töö sisu on varasemate aegadega võrreldes tublisti muutunud. Pigem võiks reklaamiagentuuri asemel öelda loovagentuur, sest tegeletakse kõige loovaga.

Kaarel Grepp ütles, et juba ammu ei tegele nad ainult reklaami väljamõtlemisega. Pigem ollakse ettevõttele toeks tootearenduse-, pakendi-, turundusreklaami strateegia väljatöötamisel. On aidatud selliseid asju välja mõelda, mida kliendid poleks ise osanud küsida.