Raul Niin müüs osaluse erahaiglas

Raul Niin ütles, et kuna erameditsiini väljavaated on Eestis udused, siis vaatab peale Niine Nahakliiniku ja Kotka Tervisemaja ka projekte väljaspool tervishoidu. Foto: Meeli Küttim

Alates jaanuarist ei ole Raul Niin enam Kotka Erahaigla juhatuse liige ning ta kinnitab, et on oma osaluse firmas maha müünud, kirjutab Meditsiiniuudised.

„Jah, müüsin enda osaluse haigla operaatorfirmas oma äripartner dr Jüri Kullamaale,“ kinnitas Raul Niin, kes oli üks 2015. aastal asutatud ja 2017. aaasta veebruaris tegevust alustanud firma asutajatest.

Niin kinnitas, et haigla käivitus ootuspäraselt: sai ehitatud-sisustatud kaasaegsed ruumid, loodud hästi toimiv meeskond ning 2018. aastal tehti haiglas juba üle tuhande päevakirurgilise operatsiooni. Nüüd on Niinel aga sihikul uued projektid: „Minu edasised plaanid on seotud nii Niine Nahakliiniku kui ka Kotka Tervisemajaga ning kuna erameditsiini väljavaated on Eestis udused, siis vaatan ka projekte väljaspool tervishoidu.“

Haiglat on plaanis laiendada

Kotka Erahaigla ainuke juhatuse liige on alates jaanuarist Jüri Kullamaa. "Ostmise otsus tundus loogilisena, kuna Raul Niine tubli töö haigla ehitamisel ja sisustamisel sai lõpule viidud," selgitas Kullamaa. "Osalust edasi müüa plaanis praegu ei ole. Investoreid samuti ei vaja, sest haigla on valmis."

Kullamaa märkis, et haigla tegevus on plaanipärane, töö käib nii kohalike kui ka Skandinaavia patsientidega. Otsitakse ka koostööpartnereid Venemaalt.

"Praegu on meil plastika- ja rekonstruktiivkirurgia eriala esikohal," ütles Kullamaa. Kotka Erahaiglas on tema sõnul kolm plastikakirurgi, kaks otorinolarüngoloogi ning üks dermatoveneroloog. Kuna operatsioonitube on kaks ja voodikohti 22, siis on plaanis haigla tegevust laiendada. "See tähendab, et ootame koostööpartnereid erialadel, mis sobiksid kokku haigla üldkontseptsiooniga, näiteks veresoonte-m ja üldkirurge ning ortopeede," rääkis haigla omanik.

Kullamaa märkis, et investeering Kotka Erahaiglasse on olnud suur ja kasumisse jõudmine võib veel aega võtta.

2017. aastal oli Kotka Erahaigla müügitulu 554 555 eurot. Aasta lõpetati 198 809 euro suuruse kahjumiga. Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale oli 16 ja tööjõukulu 334 242 eurot.

Rohkem meditsiini valdkonna uudiseid saad lugeda meditsiiniuudised.ee veebilehelt.