Järelmaksufirma Liisi tahab pangaks saada

Foto: kuvatõmmis kodulehelt

Pärast nelja-aastast vaheaega võib Eesti turule tulla uus pank, kui finantsinspektsioon järelmaksubrändi Liisi omanikule pangalitsentsi annab.

Koduliisingu omanik Arne Veske kinnitas Õhtulehele, et pangalitsentsi taotlus on esitatud, kuid täpsemalt ei saanud ta sellest rääkida. "Alati on võimalik, et meie taotlusele öeldakse lõpuks ära. Kui litsentsi saame, küll siis räägime pikemalt,“ ütles Veske. Loe pikemalt Õhtulehest.

Ettevõtte viimane aruanne on 2017. aasta kohta. Siis teatas aasta varem jagunemise teel moodustunud ettevõte, et 2017. aasta kujunes edukaks. Tulu teeniti kokku 8,0 miljonit eurot, kulud kasvasid 5,7 miljoni euroni. Kulude kasvust märkimisväärse osa andis personalikulude suurenemine, mis oli seotud peamiselt töötajate arvu suurenemisega 53 töötajani.

Vahepeal on töötajate arv veelgi kasvanud ja eelmise aasta viimases kvartalis töötas Koduliisingus juba 69 inimest, näitab Äripäeva Infopank.

Puhaskasumit teenis AS Koduliising majandusaastal kokku 2,3 miljonit eurot.

Koduliisingu põhitegevus oli tarbijakrediidi väljastamine. Lisaks anti koostöös Nord Varaliising OÜga ka väikeliisinguid ettevõtetele.

2017. aasta lõpuks jõudis ASi Koduliising krediidiportfelli maht 26,5 miljoni euroni, kasvades majandusaastaga ca 36%, seisab aruandes. Koguportfellist moodustas 2017. aasta lõpu seisuga järelmaksuportfell 76% (üle 20 miljoni euro), järelmaksukaardi portfell ligi 16% (4,2 miljonit eurot) ja ettevõtetele finantseeritud liisingportfell ligi 8% (üle 2 miljoni euro).

2017. aasta neljandas kvartalis asus AS Koduliising tugevdama ettevõtte juhtkonda – tööle asusid uus juhatuse esimees, riskijuht ja finantsjuht.