Selgusid loodava valitsuse esimesed kokkulepped majanduses

Keskerakond, EKRE ja Isamaa teatasid pärast pea kahepäevast vaikimist, et leppisid koalitsioonikõnelustel kokku bürokraatia vähendamises ja avaliku sektori efektiivsuse parandamises.

EKRE esimees Mart Helme (vasakul), Keskerakonna esimees Jüri Ratas ja Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder. Foto: Liis Treimann

Keskerakond, EKRE ja Isamaa arutasid eile ühisel konsultatsioonil majandusküsimusi. Eesti inimestele soovitakse pakkuda investeerimisvõimalust riigi äriühingutesse. Sisserändepoliitikas järgitakse ranget joont, teatasid erakonnad. Pressiteates seisab, et see otsus on majandusele ja ühiskonnale kasulik.