Tamsar lahkub tööandjate keskliidu juhi kohalt

Eesti Tööandjate Keskliidu juht Toomas Tamsar andis teada, et tema leping lõpeb 20. mail ja seda ta ei pikenda.

Eesti Tööandjate Keskliidu juht Toomas Tamsar. Foto: Andras Kralla

Kaks perioodi ehk kuus aastat on just paras aeg sellisel kombel Eesti asja ajamiseks, märkis ta.

“Olen sügavalt veendunud, et organisatsioonidele (ja eriti esindusorganisatsioonidele) on rotatsioon väga kasulik. Seda nii tegevjuhtimise kui ka liikmete esinduse tasandil. Värske vaade sunnib ikka ja jälle küsima “miks?”, “miks nii”, “kuidas saaks veel paremini?”. See, et tööandjatel läheb hästi ja meie positsioon on hea, ei muuda olukorda,” kirjutas Tamsar.

Tamsar märkis, et on ka ise coach’ina olnud seda meelt ja julgustanud juhte, et muutusi tuleb esile kutsuda ise, nii toimub areng.

Homme kuulutab Keskliit välja konkursi uue juhataja (tegevjuhi) kohale.