Kütt: ettevõtjad, laenake oma kogenud töötajaid koolidesse õppejõududeks

Ettevõtjad on tööjõukriisi lahendamisel ilma valitsuse abi ja lahenduste otsimiseta silmitsi hädavajadusega ise rohkem pingutada ja panustada, aga vajavad siiski riigi tuge.

Eesti Masinatööstuse Liidu tegevjuht Triin Ploompuu rääkis 21. märtsi Äripäeva erilehes Tarneahel, et kas on praegu veel ühtegi inimest Eestis, kes ei tea, et meil on kvalifitseeritud tööjõu puudus. Aga selle asemel, et valitsuses majanduse jaoks oluliste teemadega tegeleda, läheb tema arvates aur kuskile mujale.