Eesti puidutööstus on võrreldes Skandinaaviaga konkurentsieeliseid kaotamas

Metsä Woodi Pärnu tehase juhi Kaarel Tali sõnul on mitmes puidutööstusharus tunda 2019. aasta esimesel poolel nõudluse vähenemist.

Kaarel Tali, Metsä Woodi Pärnu tehase juht Foto: Urmas LUIK / PARNU POSTIMEES

„Loodame, et tagasilöögid tulevad talutavad. Samas eks head aega on olnud päris pikalt ja stabiliseerumist oli oodata,“ kommenteeris Tali puidutööstuse hetkeolukorda.

Efektiivset majandamist pärsivad erinevad tegurid, nii seadusandlus, keskkonnanõuded, kui ka tööjõuga seonduv. „Eks igal ettevõttel on omad probleemid ja kitsaskohad. Meie värskelt käivitunud Pärnu vineeritehases jääb efektiivsus inimeste oskuste taha, kuna üle 120 tootmistöölise on vineeritegemist n-ö alles harjutamas,“ lisab Tali.

Ettevõttejuht loodab, et kiire tööjõukulude kasv hakkab seoses üldise majanduse jahenemisega maha rahunema. „Kindlasti annab järjest rohkem tooni välistööjõud,“ kommenteerib Tali ja täpsustab, et see ei ole kohalikust tööjõust küll odavam, aga tegemist on tihti väga motiveeritud töölistega ja nende tööviljakus on kõrge.

