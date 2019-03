Staaride hambaarsti süüdistatakse kliiniku ülevõtmises

FHK Kliinik OÜ juhatuse liikmed (vasakult) Andreas Tiik, Kristo Ivanov ja Pille Soom. Foto: Maksim Toome

Kujutage ette olukorda, et omate firmat ja lähete korra lõunale, kuid lõunalt tulles on teie büroo ukselukud vahetatud ning te ei pääse enam kontorisse. Kõik teie asjad jäid nii, nagu nad olid enne lõunale minekut, ja seisate ukse taga, käed taskus.

Kontoris käib töö samamoodi nagu enne lõunale minekut, kuid see pole enam teie firma, mis seal tegutseb, vaid teine juriidiline keha. Just nii meenutab Foorumi Hambakliiniku lõppu ettevõtte üks omanikke Tambet Tähepõld. „Meie äriühingu tegevus oli hetkega lõpetatud. See on karm hetk, milles olla,“ ütles Tähepõld.