Swedbanki skandaal kogub hoogu

Swedbanki nõukogu on seni seisnud juhtkonna taga, kuid suuraktsionäride pahameel kasvab Foto: Reuters/Scanpix

Swedbanki Vene päritolu kliendid tegid Eestis 10 aastaga 135 miljardi euro eest ülekandeid, nende kõrge riskiga klientide teenindamisel tehti Swedbanki siseraporti järgi suuri eksimusi rahapesu-vastastes reeglites.

Rootsi televisiooni SVT käsutuses on Swedbanki tellitud ja endise Norra prokuröri koostatud raport, mis Swedbanki rahapesuskandaalile annab märgatavalt suurust juurde, kirjutas Financial Times. Ülekannete toimumisajast selgub, et kui Danske pangas toimunud mitte-residentide ülekanded 2015. aastal vaibusid, siis jätkusid need Swedbankis veel paar aastat mahus 20 miljardit eurot aastas.