Swedbank sai kätte esialgse uurimise tulemused

Swedbanki juht Brigitte Bonnesen. Foto: Andras Kralla

Swedbank andis täna teada, et usaldab oma juhti Brigitte Bonneseni pärast panga seoste uurimist Rootsi telesaates esile toodud etteheidetega.

Swedbank teatas, et ettevõtte juht Brigitte Bonnesen andis 26. veebruaril Forensic Risk Alliance’ile (FRA) uurida 50 telesaates „Uppdrag granskning“ esile toodud nime seosed Swedbankiga. FRA saatis nüüd esialgse uurimise tulemused panga nõukogule ja Rootsi finantsinspektsioonile.

Pank teeb need andmed ka avalikkusele teatavaks, muutes selle seadustele ja andmekaitsereeglitele vastavaks.

Swedbanki nõukogu esimees Lars Idermark ütles, et nõukogu kinnitab uuringuga tutvumise järel oma usku tegevjuhti ja tema võimesse juhtida panga rahapesuvastast tööd. Tema sõnul võtab pank rahapesuvastast võitlust väga tõsiselt ja keskendub jätkuvalt rahanduskuritegude vastu võitlemise võimekuse parandamisele. „Nõukogu on valmis andma pangale kõik ressursid, mida läheb vaja selle olulise töö jätkamiseks. Seetõttu on nõukogu otsustanud teha põhjaliku uurimise koos asjaomaste ametkondadega,“ ütles Idermark.

Bonnesen omalt poolt andis pressiteates teada, et pank jätkab oma tööprotseduuride ja tehnoloogia uurimist, et kindlustada, et selle arendamine loob igapäevase efektiivse ja usaldusväärse riskihalduse. „ma olen ka otsustanud luua spetsiaalse majanduskuritegude uurimise üksuse, et kindlustada piisav kontroll juhuks, kui kriminaalse käitumise mustrid muutuvad,“ ütles Bonnesen.

Suuremad Swedbanki aktsionärid on nõudnud, et FRA pääseks ligi ka panga sees tehtud raportile, kus võeti omaks kahtlasi tehinguid, mille suurus oli kõige rohkem 80 miljardit Rootsi krooni ja millest Dagens Industri ja SVT andsid teada oma sõltumatus avalikustamises, kirjutas Dagens Industri.

Swedbank pole selle kohta selget vastust andnud. Tänasest raportist paistab siiski, et Swedbank pole omanike soovi täitnud.

„Kuigi oleme teadlikud panga kliendisuhete uuringust ja raportitest alates 2016. aastast, ei ole need raportid ega muud andmed meie kasutuses. See uuring põhineb ainult meile edastatud pangadokumentide analüüsil,“ vahendab Dagens Industri FRA teadet.

Rootsi rahvusringhäälingu SVT uurivad ajakirjanikud leidsid, et läbi Swedbanki kontode Balti riikides on liikunud 5,8 miljardi USA dollari mahus kahtlast raha.

Swedbank kaotas paljastuste tulemusena turuväärtusest ligi viiendiku.