Swedbanki väärtusest hajus ühe päevaga üle 2 miljardi euro

Küsimusi Swedbanki juhile ja endisele Swedbanki Balti üksuse juhile Birgitte Bonnesenile tuleb iga päevaga juurde. Foto: Liis Treimann / Postimees / Scanpix

Ametivõimude reid, Donald Trumpi kampaaniajuhile makstud kahtlased summad, USA võimude uurimine ja siseraporti süüdistus rahapesuvastaste reeglite eiramises – skandaalid kogunevad Swedbanki pea kohale sama kiirelt, kui kukub panga aktsia hind.

Kolmapäeval tegi Rootsi majanduskuritegude uurimise büroo Swedbanki Rootsi kontorites reidi. Büroo pressiesindaja Niklas Ahlgren ütles Rootsi televisioonile, et tegemist on toimingutega Swedbanki siseinfo jagamise juurdluse raames. Swedbank ise teatas, et sai reidi sisust teada büroo Twitteri-konto kaudu. "Pank teeb ametivõimudega koostööd. Ühelegi isikule ega äriühingule ametlikku kahtlustust esitatud ei ole," seisis teates.

Rootsi majanduskuritegude büroo nimelt kahtlustab, et veebruari lõpus teavitas Swedbank oma 15 suurimat klienti sellest, et Rootsi televisioonis valmib saade sellest, kuidas Swedbanki ja Danske panga kõrge riskiga klientide vahel on tehtud ühtekokku miljarditesse eurodesse ulatuvaid ülekandeid.

Halbu uudiseid kogunes Swedbanki ümber kolmapäeval aga nii palju, et aktsia hind langes 10,8 protsenti, aktsiatega kaubeldi 310 miljoni euro eest ning panga turuväärtus kaotas üle 2 miljardi euro.

USA ametivõimud uurivad

Kõige rängemalt jääb lähitulevikus Swedbanki mõjutama ilmselt asjaolu, et panga tegevuse vastu tunnevad huvi USA ametivõimud. Veebruaris kirjutas USA rahandusjärelevalve DFS pangale, et uurib seitset kaasust, mis on seotud Swedbankiga, kirjutas kirja sisuga tutvunud Financial Times.

Seda seoses Swedbanki seotusega rahapesuskandaalide ja pankadega, sealhulgas Danske panga, Läti ABLV panga, Küprose FBME panga, Leedu Ukio panga ja Panama paberite nimelise skandaali ajal tuntuks saanud Mossack Fonseca advokaadibürooga.

DFS Briti ärilehele kommentaare ei andnud ning Swedbank viitas, et suhtlemisest DFSiga nemad rääkida ei tohi. "Swedbank teeb kõigi asjakohaste võimudega igakülgset koostööd," märkis pank.

Panama leke, Mossack Fonseca ja Paul Manafort

Kolmapäeval avaldas ka Rootsi televisioon, et Swedbank eksitas USA uurijaid Panama lekke ajal, kui USA võimud küsisid pangalt infot ülekannete kohta, mida tegid panga kliendid, kes olid seotud Mossack Fonseca advokaadibürooga. Pank oli vastanud, et neil oli selliseid kliente Norras ja Rootsis, aga tegelikkuses tegid Mossack Fonseca kliendid ülekandeid ka Balti riikide kaudu.

Üheks selliseks kasusaajaks oli Trumpi kampaaniajuht Paul Manafort, kellele tegi miljoni dollari suuruse ülekande ettevõte nimega Vega Holding Limited. Sama ettevõtte kontosid on kasutatud Ukraina endisele presidendile Viktor Janukovitšile makstud altkäemaksude ülekandmiseks.

Paul Manafort saadud raha USA maksuametis ei deklareerinud. Swedbank vastas SVT küsimusele, et pangasaladusest lähtuvalt ei saa nad seda kommenteerida. USA kohus mõistis Paul Manaforti märtsi algul maksukuritegude ja pangapettuste eest 47 kuuks vangi.

Siseraport: pangas rikuti rahapesuvastaseid meetmeid

Nelja miljardi euro suurune kahtlane rahavoog, millest Rootsi televisioon veebruaris rääkis, kahvatub selle kõrval, mis selgub panga tellitud siseraportist. SVT kätte sattus Swedbanki tellitud ja endise Norra prokuröri koostatud raport, kust selgub, et Swedbanki kõrge riskiga mitteresidentidest, peamiselt Vene päritolu kliendid tegid Eestis kümne aastaga 135 miljardi euro eest ülekandeid.

Ülekannete toimumisajast selgub, et kui Danske pangas toimunud mitteresidentide ülekanded 2015. aastal vaibusid, siis jätkusid need Swedbankis veel paar aastat mahus 20 miljardit eurot aastas.

"Klientideks võeti märkimisväärne arv kõrge riskiga mitteresidente, kes ei oleks tohtinud kunagi kliendiks saada," vahendas Reuters raportis kirjutatut.

Need 135 miljardit dollarit viitavad kõigi ülekannete summale ega ole tingimata kahtlased rahavood. Ometi on see oluliselt lähemal Danske panka läbinud kahtlastele summadele. 200 miljardi eurone rahapesuskandaal on praeguseks Danske aktsia hinda langetanud poole võrra, viinud panga eesotsast juhid ning sundinud panka tegevust Läänemere idakaldal kokku tõmbama.

Swedbank kommenteeris SVT küsimusi tavapäraste vastustega. Tegemist on 653 kliendiga 900 000 klientide koguarvu kõrval. Swedbanki Eesti pangas olid 2011–2014 välisklientide kontodel vaid 10 protsenti kõigist hoiustest.

Neljapäeval toimuval aktsionäride üldkoosolekul tuleb panga juhtkonnal ilmselt paremaid vastuseid anda. Kohapeal kuulab ka Äripäev.

Euroopas uurib Swedbanki tegevust nelja riigi finantsjärelevalve

Rootsi, Eesti, Läti ja Leedu finantsjärelevalve asutused käivitasid Swedbanki tegevuse uurimise pärast seda, kui veebruari lõpus teatas Rootsi televisioon, et vähemalt 50 klienti tegid Swedbanki Balti pankade ja Danske panga kontode vahel ülekandeid 4 miljardi euro väärtuses. Pärast telesaadet tellis Swedbank ka välise uurimise, mille tulemused avaldati möödunud nädalal.

Kogu raportit on laialdaselt kritiseeritud. Kolm nädalat kestnud uurimine keskendus ainult telesaates käsitletud 50 kontole, kuid mitte nende kontodega seotud klientide ja ettevõtete võrgustikule. Samuti ei saanud raportist välja lugeda, kas Swedbank andis rahapesukahtlusega klientidest teada kohalikele finantsinspektsioonidele Rootsis ja Baltimaades või mitte.