USA uurib Swedbanki rahapesuskandaali

Swedbanki aktsia hind kukkus kolmapäeval üle 9 protsendi Foto: EPA

Swedbanki ümber keerlevad rahapesu kahtlused ja surve aktsia hinnale sai veelgi hoogu juurde, sest USA rahandusjärelevalve otsustas alustada ametlikku uurimist.

Veebruaris kirjutas New Yorgi osariigi finantsteenuste amet (DFS) pangale, et uurib 7 kaasust, mis on seotud Swedbankiga, kirjutas kirja sisuga tutvunud Financial Times. Seda seoses Swedbanki seotusega erinevate rahapesuskandaalide ja pankadega, sealhulgas Danske panga, Läti ABLV panga, Küprose FBME panga, Leedu Ukio pangaga ja Panama paberite nimelise skandaali ajal tuntuks saanud Mossack Fonseca advokaadibürooga.

DFS Briti ärilehele kommentaare ei andnud ning Swedbank viitas sellele, et suhtlemisest DFSiga nemad rääkida ei tohi. "Swedbank teeb kõigi asjakohaste võimudega igakülgset koostööd," märkis pank.

Kolmapäeval avaldas ka Rootsi televisioon, et Swedbank eksitas USA uurijaid Panama lekke ajal, kui USA võimud küsisid pangalt infot ülekannete kohta, mida tegid panga kliendid, kes olid seotud Mossack Fonseca advokaadibürooga. Pank oli vastanud, et neil oli selliseid kliente Norras ja Rootsis, aga tegelikkuses tegid Mossack Fonseca kliendid ülekandeid ka läbi Balti riikide.

Üheks selliseks kasusaajaks oli Trumpi kampaaniajuht Paul Manafort, kellele tegi miljoni dollari suuruse ülekande ettevõte nimega Vega Holding Limited, sama ettevõtte kontosid on kasutatud Ukraina endisele presidendile Viktor Janukovitšile makstud altkäemaksude ülekandmiseks. Paul Manafort saadud raha saamist USA maksuametile ei deklareerinud. Swedbank vastas SVT küsimusele, et pangasaladusest lähtuvalt ei saa nad seda kommenteerida.