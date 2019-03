Rail Baltica jõudis esimese projekteerimisleppeni

Esimese lõiguna sõlmiti projekteerimisleping Pärnu ja Rapla vahel. RB Rail ASi tegevjuht Timo Riihimäki peab seda märgilise tähendusega sündmuseks. Foto: Andras Kralla

Täna kohtusid Tallinnas Rail Baltica ühisettevõtte RB Rail AS esindajad Hispaania projekteerimisettevõtte IDOM Consulting, Engineering, Architecture esindajatega, et sõlmida leping Pärnu–Rapla raudteelõigu projekteerimiseks. Tegemist on esimese Rail Baltica põhiliini projekteerimislepingu sõlmimisega.

Lõigu pikkuseks, mis ulatub Rapla maakonnapiirist Tootsini Pärnu maakonnas, on ligikaudu 71 kilomeetrit. Eelprojekti järgi on lõigule plaanis rajada 13 maanteeviadukti, üheksa raudteeviadukti, üheksa ökodukti ja neli raudteesilda. Sõlmitud lepingu summa ilma käibemaksuta on 6,8 miljonit eurot.

Järgneva kahe aasta jooksul pakub IDOM koostöös Eesti ettevõttega Skepast & Puhkim OÜ projekteerimisteenuseid raudtee aluskonstruktsiooni, pealisehituse ja sellega seotud tsiviilrajatiste ehitamiseks. Projekteerimisteenus hõlmab kohapealseid uurimusi, toimeväärtuse kujundamist, projekti põhjalikku väljaarendamist ning üksikasjalikku tehnilist projekteerimist. Samuti tagab töövõtja järelevalve, kuni ehitustööd on täielikult vastuvõetud.

RB Rail ASi tegevjuhi Timo Riihimäki sõnul on projekteerimisega alustamine põhiliinil märgilise tähendusega kõigile Rail Baltica projekti kaasatud partneritele. „RB Rail AS on läbi viinud eduka rahvusvahelise hankemenetluse ja oleme valmis alustama projekteerimistöödega,“ ütleb ta.

Tänaseks on algatatud seitse detailse tehnilise projekteerimise hanget 11st, kattes 57% kogu Rail Baltica raudteetrassi pikkusest. Eestis käivad tehnilise projekteerimise hanked terve trassi ulatuses. Lätis ning Leedus on seevastu algatatud kaks detailse projekteerimise hanget neljast.