ABB ja Ericsson teevad Eestisse nutitehase

Täna Hannoveris alanud maailma suurimal tööstusmessil tutvustas ABB oma toodangut. Foto: FOCKE STRANGMANN, EPA

Šveitsi tööstuskontsern ABB ja Rootsi telekomiseadmete tootja Ericsson teatasid täna Hannoveris toimuval maailma suurimal tööstusmessil, et suurendavad Eestis koostööd, võttes fookuseks 5G ja automatiseerimise.

Ericsson märkis pressiteates, et koostöö ABBga algab nutikast automatiseerimisest. ABB-l ja Ericssonil on juba varasemast ette näidata pikaajaline ühistegevus, muu hulgas tutvustasid ettevõtted 2017. aastal nii-öelda 5G-laborit Rootsis Västeråsis, samuti on ühiselt tehtud uurimistööd. ABB on varustanud Ericssoni täisautomaatse robootikaga, mis paneb 5G-raadioid kokku.