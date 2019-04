Raadiohommikus: kuidas Eesti ettevõtjad saavad Amazonis raha teenida?

Järjest rohkem Eesti ettevõtjaid teenib raha Amazonis müües. Kuidas see äri toimib ja kui suurt rahateenimisvõimalust see pakub, räägivad Amazoni erabrändide turule toojad Egle Raadik-Gonchev ja Mihkel Moosel.

Amazoni erabrändide turule toojad Mihkel Moosel ja Egle Raadik-Gonchev räägivad hommikuprogrammis, kuidas äri Amazonis toimib. Foto: Andres Haabu

Kuidas mõjutab Eesti suurimat toidu kojutoimetamise äri nimega Wolt see, et Taxifyst sai Bolt? Räägib Wolti tegevjuht Liis Ristal.

Üha rohkem Eesti tehnoloogiaettevõtteid vaatavad Hiina ja Jaapani turu poole. Millised ohud ja millised ärivõimalused Kaug-Idas peituvad, räägib Citic Telecomi müügijuht Vladimir Jelov.

Tallinnas toimuvast esimesest rahvusvahelisest hotellidele suunatud külalislahkuse konverentsist räägib hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Maarika Liivamägi.

Hommikuprogrammi juhivad uudistetoimetaja Rivo Sarapik ja saatejuht Hando Sinisalu.

Saatepäev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Räägime rahapesu tõkestamise seadusest tulenevatest kohustustest, millest olulisim on koostada riskihinnang. Tähtis on, et ettevõtjad oleksid ise suutelised nägema, kus varitseb nende äris oht rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks. Ettevõtja peab oskama ise neid riske maandada. Igal ettevõtjal, kes on rahapesu tõkestamise seaduse mõttes kohustatud isik, peab olema tehtud riskihinnang. Arutleme, kuidas praktikas riske kaardistada, riskiisu määrata, riske juhtida ja maandada, millal ja milliseid hoolsusmeetmeid kohaldada. Seda kõike selgitavad Triniti vandeadvokaat Katri Tomson ja sertifitseeritud siseaudiitor Siiri Antsmäe. Saadet juhib Liis Amor.

12.00–13.00 "Delovõje ljudi". Saate külaline on Yelena Zhovnikova, kes sai magistrikraadi TalTechis ning Stockholmi kõrgemas majanduskoolis majanduse ja ärijuhtimise erialal. Ta töötas mitu aastat auditeerimist ja ärinõustamisteenust pakkuvas ettevõttes Grant Thornton Baltic, kus sai ka firma partneriks, kuid otsustas sealt lõpuks lahkuda ja pühendada rohkem aega idufirmadele. Praegu töötab ta koos ühisrahastusplatvormidega Fundwise ja Hooandja ning aitab värsketel ettevõtjatel oma äri püsti panna idufirmade inkubaatorite Prototron, Startup Wise Guys ja Imaguru Business Club kaudu. Saadet juhib Dmitri Fefilov.

13.00–14.00 "Autosõbrad eetris". Tänases saates lahkavad autosõbrad paljusid hobiautode omanikke painavaid probleeme, mis on seotud uute biolisandiga kütustega. Mida ikkagi tohib oma uunikumi paaki kallata? Mis kurja etanool vanematele autodele täpselt teha võib? Kas kahju tekib pigem sõites või seistes? Teema võtab pulkadeks lahti mootorispordi muuseumi Momu asutaja Arno Sillat, keda saatejuhid Tõnu Tramm ja Hindrek Männik põhjalikult küsitlevad.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Saates räägib infoturbespetsialist Anto Veldre lihtsatest, kuid hädavajalikest asjadest, mida ettevõttes silmas pidada. Väiksemas ettevõttes ei pruugi eraldi infoturbe- ega andmekaitsespetsialisti ollagi ning need ülesanded jäävad sageli juhi või juhiabi kanda. Üle räägitakse viirused ja petukirjad, sulustamine ja salasõnad. Anto Veldre sõnul tasub alustuseks maha istuda ja leida üles ettevõtte nõrgad kohad, aga ka kroonijuveelid, mida kaitsta tuleb. Vestlust juhib Äripäeva teabekeskuse veebitoimetaja Piret Frey.

Kuula Äripäeva raadiot otse sagedusel 92,4 Mhz või veebistriimina ning saateid järelkuulamisena Äripäeva raadio kodulehelt http://raadio.aripaev.ee.