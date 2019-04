Thorgate püüab Kasahstanis 20 miljonit

Thorgate’i kaasasutaja ja äriarenduse juht Janar Merilo (vasakul), rahvusvaheliste partnerluste juht Jürgen Jürgenson ja Dasco Consulting Groupi juhtivpartner Darmen Sadvakassov. Foto: Thorgate

Eesti tarkvaraettevõte Thorgate lõi käed Kasahstani juhtiva ärikonsultatsioonifirmaga Dasco Consulting Group.

Potentsiaalselt on laual viis suur tehingut kogumahuga ligi 20 miljonit eurot, kuid täpsemaid numbreid ei ole võimalik veel avaldada, ütles Thorgate’i kaasasutaja ja äriarenduse juht Janar Merilo. Ta ütles, et tegemist on pikaajalise koostöötahtega nii nende kui ka Dasco poolt. „See tähendab kindlasti jätkuvat edasi-tagasi reisimist ning tulevikus ka kohaliku ühisettevõtte loomist,“ ütles Merilo.