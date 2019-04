IKEA tuleb Pollide katuse alla

Perekond Pollidele kuuluva OÜ Tristafani tütarfirma on Tallinnas Peterburi teel IKEA-le lao- ja esitluspinda pakkuv AS Pihlamaa. Fotol Aadu Polli. Foto: ERIK PROZES

Rootsi mööblifirma IKEA avab Eestis e-poe väljastuskeskuse koos näidistealaga aadressil Peterburi tee 66, mis kuulub alates 2017. aastast Mati ja Aadu Polli ettevõtte Tristafan tütarfirmale AS Pihlamaa.

Aadu Polli ütles, et pole kunagi AS Pihlamaa äritegevuses osalenud. ASi Pihlamaa juhataja Maido Kiviorg aga ütles, et ei saa IKEA asukohavalikut ja uue tuntud rentnikuga peetud kõnelusi kommenteerida, kuna ettevõttel on IKEAga selline kokkulepe. „Kõik küsimused suunake IKEA-le,“ palus Kiviorg.