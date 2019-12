Kinnise grupi nipp: Omnivast saab tellimused maksudeta kätte

Facebooki iHerb Eesti kinnises grupis jagavad kliendid kogemusi, kuidas tellida Ühendriikidest soodsa hinnaga toidulisandeid kohaliku postikandja ehk rahvakeeli punase postiga, mis aitab neil pääseda kuni 100 eurot maksvatelt postisaadetistelt käibemaksu tasumisest.

Väidetavalt ebatõhus Omniva pakikontroll pahandab siinset ettevõtjat, kes ei saa käibemaksuvabalt USAst tellitud toodete hindadele konkurentsi pakkuda. Ettevõtja hinnangul võib riik ebatõhusa pakikontrolli tõttu kaotada aastas miljoneid eurosid.

Kuidas maksudest pääseda

Kinnises Facebooki-grupis iHerb Eesti käib elav arutelu, kuidas maksudest pääseda. “Punane post pole kunagi tolli läinud, enamik kordadest summad 50–70 eurot,“ kirjutas üks iHerbsi klient.

“Mul enamasti 50–100eurosed pakid, kokku tellinud umbes kümme korda punase postiga ja tolli pole läinud,” väitis teine klient.

“Ei ole läinud (tolli – toim). Sel aastal 6+ pakki tellinud, kõik on üle 22 euro olnud,” kirjutas kolmas.

Neljas iHerbi toidulisandite tellija annab nõu, et kindlasti ei tasu pakitoojaks valida DHLi – sellega saab asjad kiiremini kätte, aga lähevad raudselt tolli.

Äripäev vestles ka ühe iHerbi suletud grupi liikmega, kes väitis, et see on nagu loterii: kunagi ei tea, kas tuleb maksud tasuda. Kui temalt neid ei küsita, ei maksa ta midagi. “Kas te teate mõnda lolli, kes ise vabatahtlikult viitsib tollida ja jamada?” küsis iHerbi klient Äripäeva ajakirjanikult. “Mina ei tunne ühtegi,” lisas ta.

iHerbi klient Kas te teate mõnda lolli kes ise vabatahtlikult viitsib tollida ja jamada? Mina ei tunne ühtegi!

Niinimetatud punase posti saamiseks tuleb iHerbi kliendil tellimuse esitamisel teha linnuke punasesse kasti, mis tähendab “Delivery by local post” ehk paki kohale toimetamine kohaliku postifirma vahendusel. Seda valikut saab kasutada kuni 90 eurot maksvate tellimuste puhul. Samuti on iHerbi lehel kirjas, et kui saadetis sihtiriiki jõuab, võivad postisaadetisele lisanduda maksud.

Maksuameti andmetel vahendab kolmandikku iHerbi toodetest Omniva. Viimane peab välja sorteerima kõik väljastpoolt Euroopa Liitu ja üle 22 euro maksvad pakisaadetised, et ostja tasuks nendelt käibemaksu. Üle 150 euro väärtuses tellimustelt peab lisaks käibemaksule tasuma ka tollimaksu, mis on kuni 17%.

Äripäevaga võttis ühendust Eestis toidulisandeid müüv ettevõtja, kes ei soovinud oma nime avalikustada, kuid saatis salvestised maksuameti infoliinile tehtud kõnedest. Esimeses infonumbrile tehtud kõnes väidab maksuameti töötaja ettevõtjale, et on teadlik Omnivaga seotud probleemidest.

Maksuametile valatakse pahameel välja

Maksuameti töötaja sõnul tuleb neile kõnesid inimestelt, kes sõimavad maksuameti töötajaid, kuna peavad kolmandatest riikidest tulnud enam kui 22 eurot maksvad ostud deklareerima. “Nad ütlevad, et on enne kogu aeg saanud ilma maksudeta, miks siis nüüd ei saa?” rääkis ameti esindaja. Ühtlasi nentis ta: “Meid teeb ka pahaseks, kui mingi ülbitsev klient helistab meile, ja meie saame selle sahmaka kõigepealt kätte.”

maksu- ja tolliamet , infoliini töötaja Nad ütlevad, et on enne kogu aeg saanud ilma maksudeta, miks siis nüüd ei saa?

„Seadused ei huvita väga paljusid kliente. Eriti, kui nad panevad omavahel seljad kokku, ja seda nad ka teevad,“ nentis maksu- ja tolliameti töötaja. Ta pidas selgade kokkupanemise all silmas sotsiaalmeediast leiduvaid gruppe, nagu näiteks iHerb Eesti, kus kliendid üksteist nõustavad, kuidas tülikatest kohustustest pääseda.

Kuulnud ära Eestis toidulisandeid müüva ettevõtja mure, julgustas maksu- ja tolliameti töötaja telefonikõnes vormistama avaldust nii ametile kui ka Omnivale. „Meie oleme ka siin seda infot edasi andnud, kuid eks me oleme ka siin tolliinfos hüüdja hääl kõrbes, ega sellest midagi ei muutu,“ tõdes töötaja. Ta lisas, et ametlik avaldus võib ettevõtja süsteemi muudatusi tuua. „Enne keegi seda suurt vankrit liikuma ei saa, kui keegi seda vedama ei hakka,“ lisas töötaja.

Kontrollpakid tulid tollita läbi

Ettevõtja edastas Äripäevale kahe proovitellimuse dokumendid ja fotod saabunud toodete pakenditel olevatest etikettidest. Mõlemad tellimused olid kallimad kui 22 eurot ja seetõttu oleks pidanud neid deklareerima.

Dokumentidelt ja fotodelt on näha, et tellija sai Omnivast mõlemad pakid niisama kätte: nii üle 38 eurot maksnud kui ka üle 62 euro maksnud postisaadetise. Kummalgi puhul ei nõutud temalt deklaratsiooni täitmist ega maksude tasumist.

Ettevõtja , müüb Eestis toidulisandeid Kas riik saaks nende asjade puhul midagi ära teha, sest miljonid eurod lähevad niiviisi lihtsalt mööda?

„Kas riik saaks nende asjade puhul midagi ära teha, sest miljonid eurod lähevad niiviisi lihtsalt mööda?“ küsis ettevõtja.

Maksu- ja tolliameti pressiesindaja Rainer Laurits üles, et nad ei kogu kõigi alla 22 euro väärtuses olevate saadetiste kohta detailset statistikat. Seetõttu pole võimalik öelda, mis summade ulatuses postisaadetisi maksuvabalt liigub. Küll aga kasvab Lauritsa sõnul kolmandatest riikidest tulevate postisaadetiste arv tõusvas joones.

Omniva ei taha uskuda

Äripäeva ajakirjanik käis tutvumas Omniva logistikakeskusega Rae vallas, kuhu iga päev saabub kolmandatest riikidest ligi 10 000 saadetist. Hiinast, USAst ja teistest Euroopa Liidu piiride taha jäävatest riikidest tulevaid pakke sorteerivad käsitsi vahetustega kolm töötajat.

Nende ülesanne on tutvuda postisaadetisele kleebitud etiketiga, kus on muu hulgas kirjas ka tellimuse maksumus. See tähendab, et pakisaadetiste läbivaatajad peaksid juba pakendilt nägema kõiki üle 22 euro maksvaid saadetisi ning saatma need deklareerimiseks.

Omniva tolliteenuste grupi juhi Tatjana Žarinova sõnul läheb iga päev tolli keskmiselt 100–150 pakki. See tähendab, et maksustamiseks jõuab iga päev vaid näpuotsatäis ehk kuni 1,5% saadetistest. Ülejäänud pakid saadetakse otse kliendile.

Omniva postiäri tootmislahenduste üksuse juht Eduard Saul ütles, et inimliku eksitusena võivad Omniva pakikontrollist erandjuhul tavapostina läbi minna saadetised, mis tulnuks deklareerida. Saul keeldus uskumast, et kusagil internetikeskkonnas saab teenuseks valida nii-öelda punase posti ja seeläbi saadakse maksuvabalt tellimusi kätte.

Eduard Saul , Omniva postiäri tootmislahenduste üksuse juht See oleks tolliseaduse rikkumine ja ma ei usu, et selliseid asju on olemas.

„See oleks tolliseaduse rikkumine ja ma ei usu, et selliseid asju on olemas,“ lisas Saul. Samuti ei soovinud ta tutvuda Facebookis levivate vestlustega, sest tema sõnul ei anna nende lugemine talle midagi.

Niisamuti polnud iHerbi klientide armastatud punasest postist kuulnud teised Äripäevaga suhelnud Omniva töötajad ega osanud kuidagi selgitust leida, kuidas sedaviisi on võimalik maksuvabalt postisaadetisi tellida.

Teisalt märkis Saul, et aastal 2021 kuuluvad deklareerimisele ja käibemaksuga maksustamisele kõik kolmandatest riikidest pärit saadetised, mida ettevõtted eraisikutele saadavad. Seetõttu võib aasta pärast e-tellimuste hulk väljastpoolt Euroopat kõvasti langeda.

Saul lisas, et postifirmad alles töötavad välja lahendust, mis oleks võimeline vastu võtma kindla formaadiga ning andmemahuga postisaadetiste eelinfot. Praegu saadetakse enamus pakkidest ilma eelinfota, mistõttu jätkatakse saadetiste kontrollimist käte ja silmade abil. Uus tehnoloogiline lahendus võib Sauli sõnul valmida käesoleva aasta lõpus või uue alguses.

Millised kolmandate riikide postisaadetised tuleb tollida? Kolmandast riigist tellitud saadetised väärtusega kuni 22 eurot ei kuulu maksustamisele. Saadetised väärtusega 22–150 eurot maksustatakse käibemaksuga ning saadetised üle 150 euro nii käibe- kui ka tollimaksuga. Kui kolmanda riigi eraisikult saadetakse tasuta (kingitusena) pakk Eestis asuvale eraisikule ja kui selle saadetise väärtus jääb alla 45 euro, siis tolli- ega käibemaksu tasuma ei pea. Kingitusena saadetud 45–150 euro väärtuses saadetiste eest tuleb tasuda käibemaks. Kui kingitusena saadetud saadetise väärtus on üle 150 euro, siis tuleb tasuda tolli- ja käibemaks. Tollimaksumäärad kehtestatakse Euroopa Liidu ühisest kaubanduspoliitikast lähtuvalt. Olenevalt kaubast jääb tollimaksumäär üldjuhul vahemikku 0–17% kauba väärtusest, käibemaksumäär on 20%. Näiteks rõivaste puhul on tollimaksumäär 12%, jalatsite puhul 8–17%, raamatute puhul 0%, arvutite ja mobiiltelefonide puhul 0%.

Kullerfirmade (sealhulgas Omniva) kaudu saabunud pakkide tollideklaratsioonide arv:

2017. aastal – 99 448 tollideklaratsiooni

2018. aastal – 104 127 tollideklaratsiooni

2019. aastal senini – 11 721 tollideklaratsiooni

Tollideklaratsioonide alusel on viimastel aastatel tellitud pakkide kogusummad:

2017. aastal – 485 miljonit eurot

2018. aastal – 427 miljonit eurot

2019. aastal (senini) – 59 miljonit eurot

Allikas: maksu- ja tolliamet

Internetitellimustele kulutatakse üha rohkem raha

Enamikul juhul on internetikaupluste ostjad kulutanud 100–499 eurot. Samuti kasvas mullu inimeste arv, kes kulutasid internetikaubamajades kolme kuu jooksul üle 500 euro.

See näitab, et ostjad võtavad mitte ainult odavaid Hiina kaupu, vaid hindavad ka kalleid originaalkaupu ja teenuseid, teatas statistikaamet 2017. aastal.

Samavõrd on kasvanud internetikaubanduse kasutajate arv. Kui aastal 2017. aastal oli statistikaameti andmetel internetikaubanduse kasutajaid 556 300, siis aasta hiljem juba 583 100.

Maksuameti andmetel on enim tellitavad kaubad toidulisandid, vitamiinid, mobiiltelefonid, kosmeetika, naisteriided, sõidukite ja arvutite osad.