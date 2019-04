Kolmikliidu hääled peavad vett

Homme teeb president Kersti Kaljulaid valimised võitnud Kaja Kallasele ülesande moodustada valitsus. Tänane uue riigikogu koosseisu esimene istung näitas, et Keskerakonna, Isamaa ja EKRE liidu hääled püsivad, mis tähendab, et Reformierakonna võimalus võimule pääseda on õhkõrn.

Keskerakonna fraktsioonil tuli ühispildi tegemiseks pikalt Jüri Ratase taga oodata. Ootamise ajal mõtles Kadri Simson, et oleks nunnu Ratasele kõige ette üks sümboolne tool panna. Foto: Liis Treimann

Riigikogu esimesel istungil valiti riigikogu esimeheks Henn Põlluaas EKREst ja aseesimeesteks Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ja Reformierakonna liige Siim Kallas. Hääletus oli salajane, kuid statistiliselt vaadates võib olla kindel, et koalitsioonikõnelusi pidavate Keskerakonna, Isamaa ja EKRE saadikud on ühtsel meelel. Erandiks on Keskerakonna liige Raimond Kaljulaid, kes on loodava koalitsiooni vastu.