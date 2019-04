Kallas: tulevat nii ilus koalitsioonilepe, et nutma ajab

Reformierakonna esimehe Kaja Kallase sõnul varjavad kõnelusi pidavad erakonnad koalitsioonilepet kiivalt, et see mitte mingil juhul avalikkusele ei lekiks. „Naljakas, kuidas inimesed ütlevad, et neile näidatakse koalitsioonilepet koltunud paberil, ekraanil või loetakse ette. Kedagi ei usaldata,“ ütles ta.

Reformierakonna juht Kaja Kallas usub, et ükskord moodustab ikkagi tema valitsuse. Foto: Liis Treimann

Täna koguneb riigikogu uus koosseis. Pärast riigikogu kogunemist annab president Kersti Kaljulaid valimised võitnud Kaja Kallasele ülesande moodustada valitsus. Kallas kavatseb nädala jooksul pärast ülesande saamist esitada koos sotsidega riigikogule oma koalitsioonileppe.