Ladõnskaja-Kubits loobus ministrikohast

Viktoria Ladõnskaja-Kubits Foto: Liis Treimann

Delfi kirjutab, et Isamaa aseesimees Viktoria Ladõnskaja-Kubits loobus loodavasse valitsusse minemisest.

“Vastab tõele. See konkreetne - rahvastikuministri - portfell oli pakutud ja ma loobusin sellest. Põhjusi oli terve rida. Üks neist peitub selles, et me räägime palju riigireformist ja suurtest avaliku sektori kuludest, aga teeme juurde ministri positsioone," ütles Ladõnskaja-Kubits, kelle sõnul on tal siiani küsimusi loodava koalitsiooni kui niisuguse osas.

