Hannes Rumm: Helmed kopeerivad Donald Trumpi ja teisi äärmuspoliitikuid

Martin (vasakul) ja Mart Helme. Foto: Tanel Meos

Meedialt saadav kriitika EKRE juhtpoliitikutele Mart ja Martin Helmele on kui hane selga vesi, ütles kommunikatsiooniekspert ja poliitikavaatleja Hannes Rumm Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

"Kindlasti on huvitav vaadata, kuidas Helmed hakkavad valitsuses käituma," ütles Rumm, kes on ka endine ajakirjanik ja kuulus aastatel 2007–2011 riigikogusse. "Nende senine käitumine on kopeeritud väga selgelt Donald Trumpilt ja teistelt Euroopa äärmuspoliitikutelt, kelle leib ongi see, et nad on väga provokatiivsed – solvavad kedagi, ründavad kedagi, ei hooli väga palju faktidest, võivad tähelepanu saamise nimel tuimalt valetada."