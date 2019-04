Prantsusmaa seisab silmitsi karmi erastamisotsusega

Prantsusmaa presidendil Emmanuel Macronil on, mille üle mõelda. Praegu on üks põhilisi küsimusi, kas ta erastab mitmeid riigile kuuluvaid ettevõtteid. Ühelt poolt saab ta nii riigieelarvesse raha juurde, teisalt paneb kaalule ka oma poliitilise karjääri ja populaarsuse. Foto: AFP/Scanpix

Prantsusmaa ei tohiks alluda kollavestide survele ja peaks jätkama majandusreformidega, hoiatas Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD). Samal ajal ootab president Emmanuel Macroni laual allkirja otsus, kas teha rahaks riigi osalus Pariisi lennujaamu käitavas ettevõttes.

Emmanuel Macroni viieaastane ametiaeg algas 2017. aastal ning pea kohe pärast presidendiks saamist allkirjastas ta väga suuri vastuolusid põhjustanud tööseaduse, mille järgi muutus inimeste palkamine ja vallandamine ettevõtete jaoks lihtsamaks. Muude reformidega on riigipea hädas. Macron on oma reformikavast kõvasti maas ning see on päädinud aeglustuva majanduskasvuga ja eelarveauguga, mille lappimiseks on üks plaan erastada riigile kuuluvaid ettevõtteid.