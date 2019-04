Üle 1000 inimese kaotab töö suurtes koondamistes

Bussifirma SEBE koondas tänavu 169 inimest. Foto: Erik Prozes

Esimeses kvartalis teavitas 30 tööandjat töötukassat kollektiivsetest koondamisest, kokku kaotab nendes ettevõtetes töö üle 1000 inimese, teatas töötukassa.

Eelmise aasta esimeses kvartalis teavitati töötukassat kollektiivsetest koondamistest 12 korral, mis puudutas vähem kui 400 inimest.

Suurima hulga töötajaid koondavad AS SEBE (169 inimest), Enefit Kaevandused AS (146 inimest) ja OÜ MRP Linna Liinid (112 inimest). Teiste hulgas on kollektiivsetest koondamistest teavitanud ka Luminor Bank AS ja Luminor Liising AS (kokku 49 inimest) ning AS Sangar (52 inimest).

Töötajatel, kes on tööandja juures töötanud vähemalt viis aastat, on koondamise korral võimalik saada koondamishüvitist. Esimeses kvartalis määrati kindlustushüvitis koondamise korral 1754 inimesele.

Jättes kõrvale eelmise aasta alguses haldusreformi tõttu linna-, valla- või maavalitsustest koondatud hüvitise saajad (ca 800), on selle aasta esimeses kvartalis koondamishüvitise saajaid võrreldes aasta varasemaga ligi 200 võrra rohkem. Tööandjad, kelle juurest koondamised hõlmasid suurimat arvu koondamishüvitise saajaid, olid AS Hoolekandeteenused (57 inimest), OÜ MRP Linna Liinid (53 inimest) ja Enefit Kaevandused (39 inimest).

Esimeses kvartalis oli töötuna registreeritud keskmiselt 33 387 inimest, see on 16aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 5,1%. Võrreldes 2018. aasta esimese kvartaliga on registreeritud töötute arv jäänud samale tasemele.