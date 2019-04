Ehitaja Soomes: Eestis on vähem pettureid

Ehitus Helsingis. Foto: Andres Haabu

Eesti elukutseline ehitaja maalib Helsingi ehitusturust sünge pildi: alltöövõtjaid petetakse ja arveid ei maksta, kirjutab Kauppalehti.

Eestlasest projekti- ja hankejuht Valdur Rebane on Soome ehitussektoris töötanud viimased 20 aastat. Betoonitöödele spetsialiseeruv Rebane töötab oma sõbrale kuuluvas ettevõttes AlparLux ja teeb vahel töid ka eraisikuna. Rebane on ka ise olnud varem ehitusettevõtete omanik ning kunagi saanud ettevõtluskeelu. Nüüd tegutseb ta peamiselt Helsingis. Ta on pettunud, mis suunas arenevad ehitusturu mängureeglid.