Smart-ID jõudis 2 miljoni kasutajani

Smart-ID Foto: Kuvatõmmis

Balti riikides kasutab SK ID Solutionsi loodud Smart-IDd juba 2 miljonit inimest, kõige rohkem kasutajaid on Leedus, kirjutab Äripäeva teemaveeb ITuudised.ee.

Praeguse seisuga on Balti riikides üle 2 miljoni unikaalse Smart-ID kasutaja. Eestis on SK ID Solutionsi loodud autentimisvahendi võtnud kasutusele 420 000 inimest, Lätis on Smart-ID kasutajaid 750 000 ning Leedus 830 000. 2 miljonit Smart-ID kasutajat teevad Smart-IDga ühes kuus kokku enam kui 40 miljonit tehingut, kasutades seda nii e-teenustesse sisenemiseks ja tehingute kinnitamiseks kui ka dokumentide digitaalseks allkirjastamiseks.

SK ID Solutionsi juht Kalev Pihl märkis, et kui esimese miljoni kasutajani jõuti pisut enam kui aastaga, siis teine miljon lisandus üheksa kuuga. Nüüd on ka esimesed riigiasutused Smart-ID oma süsteemidega integreerinud, lisas Pihl.

Koos viimati liitunud Registrite ja Infosüsteemide Keskusega Eestis ja Medicinos Bankasega Leedus on Smart-ID toega e-teenuseid Baltikumis juba enam kui 100 ning see arv suureneb pidevalt.

2017. aasta alguses Smart-IDd tutvustanud SK ID Solutions teenis 2017. aastal 6,4 miljonilise müügitulu juures üle 750 000 euro kasumit. Ettevõtte müügitulu kasvas aasta varasemaga võrreldes ligi kolmandiku võrra ning kasum suurenes üle 20 korra.

