Firmapidu: köietõmbamise aeg on ümber saanud

Nii nagu on muutunud töösuhted, on muutunud ka ootused firmasündmustele: meelelahutus peab olema sisukas ja hariv.

Foto: Schutterstock

Aeg on meie kõige kallim vara. Väärtuslikke hetki iseenda, pere ja sõprade seltsis me naljalt ära ei kingi. Kui vanasti peeti suvepäevi kolm päeva jutti ning võisteldi üksteise võidu erinevates spordimängudes, siis moodsal ajal on väga harvaks saanud kahe ööbimisega suvepäevad, ka ühe ööbimisega on langev trend, kirjutab Äripäeva tellijatele ilmunud erileht Firmapidu juhtkirjas.

Pigem peetakse suvepäevi ilma ööbimiseta, sest keegi meist ei raatsi nii palju vaba aega ohverdada. Pealegi kahaneb järjepanu paljudes ettevõtetes suvepäevadest osavõtt, mistõttu tuleb korraldajatel üha enam pingutada kava ja esinejatega.

Üks mis kindel – selleks, et inimesed kohale meelitada, peab suvepäevadel olema rohkem sisu ja praktilisi koolitusi. Tasub mõelda ka sellele, mis on sündmuse eesmärk: kas kollektiivi liitmine, üksteise tundmaõppimine või mingi uue oskuse omandamine. Huvitavaid töötube alates klaasipuhumisest kuni virtuaalreaalsuse kogemiseni leiab üle Eesti. Kui aga eesmärgiks töötajate liidrivõime ja varjatud potentsiaali avastamine, pole paremat tegevust kui võistkondlikud mängud. Situatsioonimängude erinevad ülesanded toovad varjatud isiksuseomadused esile ja üllatavad nii inimest ennast kui ülejäänud kollektiivi.

Tegijad ettevõtted moosivad töötajaid

Uue põlvkonna ettevõtted, kus talentide hoidmise nimel käib üks hellitamine ja poputamine, paistavad peale traditsiooniliste suvepäevade ja jõulupidude silma motivatsioonipäevade ja mitmesuguste teiste ühisüritustega. Kahtlemata liidavad need kollektiivi ja toidavad õnnetunnet.

Näiteks korraldab Coop Pank oma töötajatele peale korrapäraste koosviibimiste ka spontaanseid olemisi, nagu meespere naistepäeva üllatuskontsert või kõige suurema sõbra Leopoldi külaskäik sõbrapäeval. “Meie jaoks on oluline, et vähemalt igas kuus oleks lisaks tõsisele tööle ka väike vimka sees, mis annab särtsu ja loob mõnusa töökeskkonna,” räägib Coop Panga personalijuht Janika Valliste ettevõtte siseelust.

Sellised väiksed maiuspalad tööpäeva sees on kaheldamatult suurepärane viis töötajate premeerimiseks, sest inimeste erinevate huvide tõttu ei pruugi organisatsiooni tavapärased ühisüritused kõigile meeldida ja võivad ühel hetkel muutuda kohustuseks.

On ka ettevõtteid, kellel on motivatsiooniürituste korraldamiseks loodud eraldi motivatsioonirahafond. Kindel eelarve annab võimaluse korraldada ettevõttes kvaliteetsemaid ja mõtestatumaid motivatsiooniüritusi, mille autoriteks on töötajad ise.