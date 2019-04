Kuidas valida firmapeole õhtujuhti?

Võib tunduda, et õhtujuhi valik pole midagi rasket ning sellega võib hakkama saada igaüks, kellel on piisavalt tahtmist ja pealehakkamist. Tegelikult võib sobimatu õhtujuht vussi keerata kogu ürituse.

Aivar Kuusk Foto: kuusk.ee

Kui tahad minna täispanga peale välja, küsi potentsiaalselt õhtujuhilt referentse ja tutvu tema portfoolioga, kirjutab Äripäeva tellijatele ilmunud erileht Firmapidu.

Äripäeva Konverentsikeskuse juhi Mari Sarapuu sõnul algab kõik sellest, et inimesel on endal mingi mõte või idee, mida ta tahab, et külalised sellel õhtul kogeksid. Ehkki mõtteid võib põrgatada ka koos õhtujuhiga, on oluline teada, kas koosolemine tuleb pigem ametlikku laadi või tahetakse ka nalja saada. Viimase puhul tuleb õhtujuhiga läbi arutada hea nalja piir.

Kust sobivat õhtujuhti leida?

Üks võimalus on ühendust võtta üritusturundusagentuuriga, kes õige õhtujuhi välja valib. Teine võimalus on otsida iseseisvalt Facebooki avalikest gruppidest, nagu Õhtujuhid / Jõuluvanad, Tööpakkumised meelelahutajatele ja Diskorid (DJ / VJ).

Kogenud õhtujuhi ja DJ Sass Nixoni, kodanikunimega Aleksander Tšernikovi sõnul leiab nendest kolmest grupist kergesti sobivaid kandidaate, ent klient peab oskama selekteerida. Ta soovitab iga hinna eest vältida õhtujuhte, kellel on alkoholiprobleeme. „Õige õhtujuht ei võta ühtegi tilka õhtu jooksul, muidu tulevad labased naljad ja muututakse liiga familiaarseks“ ütleb ta.

Sass Nixoni sõnul on õhtujuhi otsimine võrdväärne tavalise töötaja otsimisega. Ta soovitab sobiva õhtujuhi valikul esiteks vaadata üle õhtujuhi portfoolio. „Enamikul õhtujuhtidel on see olemas ja nad saavad öelda, kus nad on käinud esinemas.“ Teiseks soovitab ta paluda kaaskirja mõnest firmast, kus õhtujuht on varem üritust korraldanud.

Mida õhtujuhi valimisel jälgida: 1. Kogemus. Vaata, mida üks või teine õhtujuht on eelnevalt teinud ja missuguseid üritusi läbi viinud. 2. Tagasiside. Küsi teiste inimeste arvamust ja püüa aru saada, kuidas konkreetne õhtujuht on oma tööd teinud. 3. Detailid. Kui õhtujuht on harjunud tegema kava, siis leppige kokku, kes mida teeb, millal õhtujuht peab kohal olema ja mis kell on ametlik lõpp. 4. Hind. Kui su eelarve ühte õhtujuhti ei võimalda, siis vali teine.

Õhtujuhi valiku paneb paljuski paika ka firma eelarve, sest kui üks osutub liiga kalliks, tuleb võtta keegi taskukohasem. Eesti parimad õhtujuhid on televisioonist ja raadiost tuntud inimesed ning nemad saavad endale lubada ise üritusi valida. Tavaõhtujuhid lähevad aga sinna, kuhu neid kutsutakse. „Keskeltläbi anname seitse päeva kliendile otsustamiseks,“ lausub Sass Nixon.

Õhtujuhi ülesanne on ette valmistada kogu stsenaarium, milline see sündmus tema ettekujutuses on. Niisamuti märgib ta ära kõik koostööpartnerid, kellega koos kavatseb ürituse korraldada ja seejärel läheb ettevõttesse briifingule ning teeb PowerPointi esitluse.

Kui rääkida hinnast, siis ühe korraliku suvepäeva korraldamine läheb Sass Nixoni sõnul keskeltläbi maksma 1200 eurot koos käibemaksuga. See katab õhtujuhi, assistendi, tehnika ja transpordi kulud.

Mängud avavad potentsiaali

Aastakümnete pikkuse kogemustepagasiga õhtujuhi Andres Visnapuu sõnul korraldatakse tõeliselt suuri kokkutulekuid tänapäeval vähem. „Firmajuhid ei taju tihtipeale seda, et suvepäevad on tegelikult üks tore kollektiivi liitmise moodus,“ ütleb ta ja rõhutab, et seda just võistkondlike mängude pärast. Teatris võib ju samuti koos kollektiiviga käia, kuid sealt saab elamuse, mitte ei õpi inimest tundma.

Kogenud õhtujuht räägib, et enne võistluslikke mänge ütlevad juhid tihti, et ärgu ta neid n-ö kappi pangu, vaid las nad olla samasugused osalejad nagu teised. Mängudes, kus peab midagi koos ära lahendama ja kus juhi rolli peab võtma keegi, kes muidu ei ole juht, avalduvad tihtipeale ka seni peidus olnud isiksuseomadused.

„Välja võib kooruda väga vaimukaid asju, mille peale imestavad töötajad ja firmajuht ise. Mõnikord tuleb välja, et keegi on väga ettevõtlik, tal on väga head juhiomadused, ainult et ta on olnud veidi arg,“ räägib Visnapuu oma kogemustest, lisades, et just situatsioonimängud avavad mitmesuguseid isiksusetahke.

Kui aga keegi hakkab liialt domineerima, pole see hea. Ja meeles peab pidama ka seda, et tähtis pole võit, vaid osavõtt. „Olen korraldanud ka rahvusvahelisi suvepäevi, kus on Eesti, Läti ja Leedu filiaalid koos. Tavaliselt tahavad leedukad alati võita ja eestlased jäävad positsioonile, et las need leedukad siis võidavad,“ räägib Visnapuu, kellel 30–40 mängu tagataskus.