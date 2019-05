Rando Värnik: biomajandus tekitab tulevikus suure hulga töökohti

Saadet "Innovatsiooniminutid" juhib Jana Vainola. Külas on Eesti Maaülikooli maamajanduse ökonoomika õppetooli professor Rando Värnik Foto: Äripäev

Mis on biomajandus ja kas Eestil on biomajanduses potentsiaali? Milline on Eesti biomajandus 10–15 aasta pärast? Neile ja paljudele teistele huvitavatele küsimustele vastas saates "Innovatsiooniminutid" Eesti Maaülikooli maamajanduse ökonoomika õppetooli professor Rando Värnik.

Saatejuht on Jana Vainola.

Saate valmimisele aitas kaasa Eesti Maaülikool.

Kuula saadet "Innovatsiooniminutid" SIIT.