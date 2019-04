Eesti 200 tahab Eestit Euroopasse eksportida

Täna esitletud Eesti 200 programm Euroopa Parlamendi valimistel “Eesti ON eriline!” toob esile Eesti võimalused muuta Euroopat uuenduslikumaks, digitaalsemaks ning vähem bürokraatlikuks. Programmi peasõnumi saab kokku võtta sõnadega: rohkem Eestit Euroopasse.

Lauri Hussar. Foto: Arvo Meeks

Programmi sissejuhatuses märgib Eesti 200, et Eesti on eriline, sest ta on suurem kui rahvaarv lubab arvata. Eesti nutikus areneda suuremaks ja tugevamaks, kui tema väikeriigi staatus eeldaks, on loonud meile tänaseks mitmeid eeliseid. Programmi sisuline osa koosneb 38 sammust, millega Eesti aitab Euroopal võtta uuesti juhtroll maailmas. Esimene peatükk “Eesti näitab teed” keskendubki sammudele, millega Eesti aitab liikmesriikidel arendada e-riigi lahendustel põhinevat haldust, vähendada bürokraatiat ning parandada ekspordivõimalusi ja inimeste kaasatust.

“Meid tuntakse julge innovatiivse digiriigina, kelle inimesed on ettevõtlikud, töökad ja tulevikku vaatavad. Meid kuulatakse ja meiega arvestatakse. Need on väärtused, teadmised ja kogemused, mida Eesti peab Euroopas esindama ja mille eestkõneleja olema,” kommenteeris Eesti 200 nimekirja vedur Lauri Hussar. “Tänavu möödub 15 aastat Eesti ühinemisest Euroopa Liiduga. See on parajalt pikk aeg, et võtta vastutus Euroopas toimuva eest. Seetõttu kõneleb meie programm mõnevõrra rohkem sellest, mida Eesti suudab Euroopa muutmisel ära teha.”

Hussari sõnul tuleb tugeva Euroopa ehitamiseks teha nelja asja: Euroopa peab üle saama sisemisest lõhestatusest, muutma oma majandusmudeli kestlikuks, astuma viimaks digiajastusse ja kaitsma oma piire nii füüsiliselt kui vaimselt. “Toome regulatsioonide rägastikku uppunud liidu tagasi Euroopa algsete eesmärkide juurde, milleks on rahu, ühine jõukas Euroopa majandusruumi ja vabaduste edendamine - inimeste, kapitali, kaupade ja ideede vaba liikumine,” sõnas ta. “Me ei toeta Euroopa armee loomist. Arendame hästi kaitstud välispiiri ja eeldame seda ka teistelt. Näeme Euroopat eripalgelisena, ühise huvi nimel erineva kultuuri ja ajalooga iseseisvate riikide loodud koostöö liiduna.”

Lauri Hussar on varem öelnud, et eelistaks olemasolevatest Euroopa Parlamendi jõududest ilmselt kuulumist Euroopa Rahvapartei ehk EPP fraktsiooni ridadesse. Kokku kandideerib Eesti 200 ridades täisnimekiri ehk üheksa kandidaati. Lisaks Lauri Hussarile erakonna esimees Kristina Kallas, endine kaitseminister Margus Tsahkna, Eesti 200 aseesimees Liina Normet, viimane Põlva maavanem Igor Taro, Euroopa E-kaubanduse liidu tegevjuht Triin Saag, Kagu-Eesti põllumees Kaupo Kutsar, TÜ Skytte poliitikauuringute instituudi endine juht Kristiina Tõnnisson ning ettevõtja Marek Reinaas.

Eile avaldatud Eesti erakondade reitingud näitasid Eesti 200-le esmakordselt enam kui 10-protsendilist toetust, millega nimekiri on mandaadikonkurentsis.