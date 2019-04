Kõvask suutis Tere võlad peaaegu lahendada

Tere ja Farmi piimatööstusi juhtinud Katre Kõvask tõdes, et see aeg ei olnud lihtne, kuid ta suutis Tere võlgade tasumiseks panna pea kõigi võlausaldajatega paika maksegraafiku.

Karte Kõvask ja juhatusse jääv Valdis Noppel. Foto: Andres Haabu

Veidi üle pooleteise aasta Tere ja Farmi piimatööstusi ja nende ühinemist juhtinud Katre Kõvask ütles oma lahkumist kommenteerides, et see aeg on olnud pingeline ja korraga on tulnud lahendada väga palju muresid. "Mul on hea meel selle üle, et ettevõtted täna ikkagi elavad sellist argipäevast elu, ja see oli ju tegelikult ka eesmärk, et tormi käest rahulikumasse vette saada. Ma arvan, et selle osaga oleme meeskonnaga koos teinud suure pingutuse ja võime eestlaslikult öelda, et on okei. On hästi läinud,“ rääkis Kõvask.