Tere ja Farmi juht Katre Kõvask lahkub ametist

Tere ja Farmi Piimatööstuse juhatuse esimees Katre Kõvask teatas, et lahkub ametikohalt kahe nädala pärast, 8. mail.

Juhatuse esimees Katre Kõvask (esiplaanil), Tere tegevjuht Margit Talts ja juhatuse liige Valdis Noppel. Foto: Andres Haabu

Mind kutsuti neid ettevõtteid juhtima palvega aidata päästa Tere piimatööstus ning luua tingimused Tere ja Farmi piimatööstuste liitmiseks, selgitas Kõvask. Esialgu püstitatud eesmärgid said tema sõnul täidetud.

"Üks etapp ettevõtte juhtimises sai läbi. Meil on õnnestunud taastada head ja töised suhted farmeritega, klattida suur osa ettevõtte vanadest võlgadest, kasvatada käivet ning kasumlikkust koduturul kui ka suurendada ekspordi osakaalu. Muu hulgas avasime ettevõtte jaoks uuesti Jaapani turu ning sisenesime täiesti uuele Vietnami turule. Andsime Tere brändile uue hingamise ning kindlustasime Farmi brändi positsiooni," ütles ta.

Kõvask sõnas, et tema jaoks on aeg küps, et vaadata otsa uutele väljakutsetele. Tere ja Farmi piimatööstuste juhatuse liikmena jätkab ka pärast 8. maid Valdis Noppel.