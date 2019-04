Tartu ravimifirmasse süstitakse 4,5 miljonit eurot

TBD-Biodiscovery arendustöötaja Foto: Tiina Tasa, TBD-Biodiscovery

Hollandi ettevõte investeerib Tartus tegutsevasse ravimiettevõttesse TBD-Biodiscovery 4,5 miljonit eurot, saades vastu ligi kolmandiku osalusest.

Ettevõtte teatel on see kõigi aegade suurim välisinvesteering Eesti biotehnoloogiaettevõttesse.

Tartu Biotehnoloogia Pargis tegutseva ravimite toimeaineid arendava ja müüva ettevõttega TBD-Biodiscovery liitusid Hollandi partnerid firmast SEAL Investment B.V, kes omandasid Eesti ettevõttes 30protsendilise osaluse ning investeerivad ettevõttesse paari lähima aasta jooksul 4,5 miljonit eurot.

TBD-Biodiscovery juhatuse esimees ja ettevõtete kaudu suurima osalusega Andrus Tasa rõhutas, et selline investeering sai võimalikuks ainult tänu pikaajalisele tööle rahvusvahelistel turgudel usalduse tekitamisega oma töö vastu.

TBD-Biodiscovery eesmärk on hõivata koos uute partneritega märkimisväärne koht Euroopa veterinaaria toimeainete turul. Näiteks võib tuua ravimi toimeainet, mida kasutatakse lemmikloomade reisiebamugavuste vältimiseks. Selle ravimi toimeaine aastane maailmaturu maht on 100–200 kilogrammi. TBD-Biodiscovery teatel on ettevõte selle toimeaine geneerilises sektoris turuliider, hoides enda käes 90 protsenti maailmaturust.

Osaühingus TBD-Biodiscovery töötab ligi 40 kõrge kvalifikatsiooniga töötajat, kellest kolmandikul on doktorikraad. 95 protsenti ettevõte teenustest ja toodetest eksporditakse. Ekspordi suuremad sihtriigid on Holland, Saksamaa, Läti, Iisrael ja Lõuna-Korea.

TBD-Biodiscovery teenis mullu 1,83 miljoni eurose müügitulu juures üle 350 000 euro kasumit. Ravimifirma kaudseteks osanikeks pärast tehingut jäävad endiselt Andrus Tasa ja Olga Tšubrik.