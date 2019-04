Eesti droonifirma saab välisinvestoritelt üle poole miljoni euro

Droonifirma asutaja ja juht Henri Klemmer loodab leida uusi kliente ka Lõuna-Euroopa suurtest võrguettevõtetest. Foto: Tehnopol

Autonoomseid kaugseiredroone arendav Hepta Airborne kaasab Baltikumi ja Ameerika investoritelt 650 000 eurot, et kiirendada tootearendust ning laieneda sel aastal Skandinaavia ja Baltikumi turule.

Hepta Airborne'i asutaja ja juht Henri Klemmer näeb suurt potentsiaalset turgu ja klientide huvi, teatas Tehnopoli teaduspark. Klemmeri sõnul monitooritakse Euroopa elektrivõrke suuresti jalgsi või ei tehta seda üldse, kuid ettevõtte arendatud drooni ja selle abil kogutud andmeid analüüsiva tarkvaralahendusega tehakse töö ära paari tunniga, mis tavajuhul võtaks aega ligi aasta.

Klemmeri märkis, et nad teevad praegu koostööd Eleringi, Imatra ja Elektrileviga ning on sisenenud ka Soome turule. Investoritelt saadud 650 000 euro suuruse investeeringuga kavatseb ettevõte kiirendada tarkvaraarendust, et süsteem suudaks tulevikus ise elektriliinide defekte tuvastada ning nendest märku anda.

"Samuti peame läbirääkimisi klientidega Hispaaniast, Portugalist, Prantsusmaalt, Poolast ja veel mitmest teisest riigist, et pakkuda oma terviklahendust ka sealsetele suurtele võrguettevõtetele," rääkis Klemmer Hepta tulevikuplaanidest.

Tehnopoli teatel osaleb Hepta Airborne'i meeskond ka Euroopa Kosmoseagentuuri äriinkubaatori programmis. Koostöös Euroopa Kosmoseagentuuriga saab ettevõtte meeskond ka edaspidi võimalusi testida enda tehnoloogiat rahvusvahelistel katsepolügoonidel ning leida selle rakendamise võimalusi ka kosmosevaldkonnas.

Hepta Airborne arendab autonoomseid kaugseiredroone, mida kasutatakse näiteks elektriliinide monitoorimisel, kuna need suudavad lennata kuni 600 kilomeetrit ja püsida õhus kuni 6 tundi. Kopteriga õhust andmete kogumist toetab automatiseeritud andmetöötluse ja tehnilise analüüsi platvorm.

2017. aastal loodud Hepta Airborne (ametliku nimega Hepta Group Airborne – toim) teenis Äripäeva Infopanka laekunud majandusaasta aruande järgi eelmisel aastal 213 000 euro suuruse müügitulu juures ligi 95 000 eurot kasumit.

Lisaks Henri Klemmerile kuuluvad ettevõtte omanike hulka Siim Maripuu, Siim Heering ja Ryan Saar. Ettevõtte kasumit ei ole omanikud välja võtnud.